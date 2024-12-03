Дело нечисто. В Адмиралтейском районе дворники остались без денег — они поверили УК на слово

Источник: «Фонтанка.ру»







В центре Петербурга десятки парадных не убираются уже неделю. Дворники, которым не платят с сентября, перестали выходить на работу. Все они приехали из Узбекистана, в Петербурге работают по патенту. Плату за уборку привыкли получать в конвертах из рук «домуправов» и «мастеров». Но теперь они слышат — «вы у нас не работаете».

Закончить эту историю можно было бы на фразе «работали без официального оформления». Нет договора — нет доказательства, что наниматель что-то вам должен. Но дворники из Узбекистана, которые убирают Адмиралтейский район кто двенадцать, кто пять лет, привыкли руководству доверять.

«Сейчас надергаете жареных фактов»

«Людей просили написать заявление на увольнение, сказали, что зарплату будут платить наличными, — рассказал „Фонтанке“ один из работников. — Мы согласились, потому что всегда платили вовремя. Но многие уволились: раньше на этом участке, от Московского проспекта до Гороховой улицы, под сто человек работало, а осталось меньше двадцати. Мы не знаем, куда теперь обращаться. У нас у всех есть и другая работа, там мы оформлены и работаем до 14 часов, а после 14 — здесь моем и подметаем парадные. Жильцы домов нас знают, знают наши номера телефонов. И даже пишут — „вот это убери, пожалуйста“ и фотографии присылают. Мы всего лишь хотим получить деньги за работу, которую выполнили». По словам дворников, им должны от 75 до 150 тысяч рублей с начала осени.

Источник: «Фонтанка.ру»







Днем 2 декабря восемь мужчин и женщин из Узбекистана пришли в офис ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» в Батайском переулке. Несмотря на название, это не городское предприятие, а частная управляющая компания. Согласно ГИС ЖКХ, в управлении у нее 160 домов.

Дворники пришли с одной целью - выяснить, когда им, наконец, заплатят за сентябрь, октябрь и ноябрь. Гендиректор компании Дмитрий Крицкий, по их словам, неоднократно обещал, что деньги вот-вот будут. При этом не забывал контролировать, как они выполняют работу. Но в этот раз, заметив перед своим кабинетом группу в спецовках и журналиста «Фонтанки», Крицкий бросился наутек со словами: «Эти люди здесь не работают».

Разговор с прессой тоже не сразу задался: на бегу Крицкий вырвал из рук журналиста телефон. Возвращать технику пришлось чуть ли не силой (преимущественно крика), зато после этого гендиректор заговорил.

Источник: «Фонтанка.ру»

— Вот вы сейчас надергаете жареных фактов вне контекста, — возмущался Дмитрий Крицкий, бодрым шагом удаляясь от офиса по Клинскому проспекту. — У меня нет в штате дворников. Я нанял клининговую компанию «Чистый город», она выполняет все работы, в том числе и уборку парадных. Я выступаю посредником, поэтому говорят, что это я не плачу деньги.

— Получается, эти дворники оформлены в «Чистом городе»?

— Я не знаю, где они оформлены, мне «Чистый город» не отчитывается по этим вопросам. Да, они приходят, да, они работают у меня на территории. А то, что они не получили деньги, я связываюсь с «Чистым городом» и спрашиваю, почему. Да, я обещаю разобраться, повлиять каким-то образом. Но повлиять каким образом я могу? Только разговорами: «Заплатите им деньги». Если «Чистый город» не будет выполнять работы по уборке, я заключу договор с другой компанией.

Потом гендиректор посетовал, что дворников «переманили» в ГУЖА (имеется в виду районное жилищное агентство, которое после отраслевой реформы выполняет функции по уборке внутриквартальных территорий и, соответственно, укомплектовывается техникой и людьми. — Прим. ред.), и там они работают по восемь часов, «а здесь — абы как: подмели-не подмели, а деньги им вынь да положь».

При этом Крицкий затруднился сказать, сколько он платит «Чистому городу» за уборку парадных, а также назвать имя руководителя или кого-нибудь из сотрудников этой организации. В Петербурге зарегистрировано 24 действующие компании с таким названием, обслуживанием зданий и территорий занимаются 5 из них. Две расположены далеко на севере города, одна — в Сосновой Поляне. Ближайшая — в МО «Московская застава», но в системе СПАРК ее данные о месте нахождения и гендиректоре помечены как недостоверные. Пятый «Чистый город» зарегистрирован на улице Турку. В СПАРКе ни один из них не опознается среди контрагентов «Жилкомсервиса Адмиралтейского района».

Для дворников, насколько можно судить, оказалось сюрпризом, что они работают не на «Жилкомсервис Адмиралтейского района», а на какой-то «Чистый город». Они обступили гендиректора со словами: «Мы у вас работаем! Вы в прошлую пятницу зарплату обещали 29-го!» «Не у меня. Вы у меня не оформлены. Вы устроены в „Чистом городе“, спрашивайте с него», — настаивал Крицкий. «А директор тогда кто у нас?» — удивились дворники. «Я не знаю, кто у вас директор», — развел руками Крицкий. «Вот этот мусор каждый день три-четыре раза убираем!» — чуть не сорвалась на крик женщина в спецовке.

Источник: «Фонтанка.ру»







По словам дворников, инвентарь для уборки — швабры, тряпки и «Санокс» — они в последний раз получали в мае. Наличные деньги получали из рук домоуправов, которых на этой территории шестеро. Обиталище одного из таких домоуправов журналисту показали во дворах, под табличкой ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» установлена ядовито-зеленая вывеска «УК „Весна“». Часы приема населения: с 9 до 18. Однако дверь оказалась заперта. «Я никогда не видел, чтобы эта дверь закрыта была, сколько работаю, — сказал один из дворников. — Они изнутри заперлись, им сказали, что мы идем».

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Что это за компании

УК «Весна» появилась в Адмиралтейском районе в 2023 году, осенью того же года в ее ведение были переведены 9 многоквартирных домов. На данный момент она юридически переименована в более респектабельный «ЖКС № 3 Адмиралтейского района». Согласно ГИС ЖКХ, она управляет 119 домами. В перечне адресов названия улиц совпадают с «ЖКС Адмиралтейского района» — те же Верейская, Бронницкая, Подольская, Рузовская, Можайская и т. д. Ее гендиректором также числится Дмитрий Крицкий.



Учредитель тоже общий — Леонид Климковский. Этот человек в петербургском ЖКХ небезызвестный. С момента его дебюта на страницах «Фонтанки» прошло уже лет 10. Еще в 2014 году довольно крупное ООО «Прямые инвестиции» вдруг сменило собственника, хотя его бывший владелец был этим несказанно удивлен и предлагал обратить внимание на почти тезку — УК «Прямые инвестиции». Ее владельцем был Климковский, а сама компания потом и превратилась в «ЖКС Адмиралтейского района», под которую постепенно переходили местные дома.

Позже фамилию Климковского упоминали в связи с василеостровской УК «Возрождение», которая тоже нежданно-негаданно начала менять владельца. Тогда к триллеру быстро подключились прокуратура и СК, все развернули. Впоследствии компании Климковского не на шутку конкурировали в Московском районе с ПАО ГИТ Гранта Агасьяна, позже объявленного в розыск. Тогда все переходило в жанр боевика.

Последние гастроли, попавшие в поле внимания «Фонтанки», — это приключения с компанией «Московская застава», совладельцем которой тоже является Климковский. За нее якобы начали стихийно голосовать жители домов, которые только-только получили возможность выйти из-под крайне проблемной УК «Пулковская застава». Сами жители, впрочем, узнав об этих протоколах, тут же бросились звонить во все колокола.



И «ЖКС Адмиралтейского района», и «ЖКС № 3 Адмиралтейского района» сейчас выступают в судах как ответчики по многочисленным искам со стороны ресурсоснабжающих компаний, которые добиваются своих средств: Водоканал, ПСК, ТГК-1. У «ЖКС Адмиралтейского района» более полусотни исполнительных производств по долгам на сумму свыше 58 млн рублей, преимущественно перед «ТГК-1» и «Водоканалом».

28 ноября ООО «Невский аудит» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании «ЖКС Адмиралтейского района» банкротом. Дмитрий Крицкий эту информацию в беседе с корреспондентом «Фонтанки» комментировать не стал, лаконично отметив, что проблемы есть у всех компаний.

В криминальной хронике уже звучали эти названия. В 2018 году объединенная пресс-служба судов сообщала, что тогдашний гендиректор ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» Вячеслав Чернов, по совместительству — председатель правления ТСЖ «Прибрежное», вывел со счета ТСЖ 12,4 млн рублей. Схема была простая. Чернов организовал три компании, которыми руководили номинальные директора. ТСЖ и несколько других организаций заключали фиктивные договоры на оказание услуг, деньги переводились на счета компаний Чернова, а оттуда — на его личные счета. Суд назначил экс-гендиректору управляющей компании штраф в 600 тысяч рублей и пять лет исправительной колонии.

Что говорят дворники

Дворники, в свою очередь, утверждают, что при основной зарплате в 25-30 тысяч рублей без подработки не обойтись. За уборку 27 парадных (каждый день подмести лестницу, помыть первый этаж, влажная уборка всей лестницы — раз в месяц) обещали 31 тысячу ежемесячно. Когда с участка начали увольняться люди, остальным предложили дополнительную нагрузку: берешь дополнительно 15 парадных — плюс 5-6 тысяч рублей. Некоторые брали до 70 и даже до 100 парадных, работали вместе с женами.

«Фонтанка» получила подтверждение от жильцов, что те хорошо знают дворников из Узбекистана, убирающих их парадные. В среднем те зарабатывают на двух работах около 50-60 тысяч рублей. «Иногда жильцы звонят нам, что нужно помочь, — говорят дворники. — Мы диваны таскаем, если кто-то из бомжей напачкал, убираем. Нам 500 рублей платят — тоже подработка».

Оставшиеся без денег дворники не знают, где теперь искать правду. И говорят, что готовы судиться, если суд станет подобное дело рассматривать.

«Нам надо получить наши зарплаты. Иначе ключи бросим и работать не будем», — говорят они. Кстати, интересный вопрос: если люди, которые уже почти отчаялись получить заработанное, не трудоустроены на вверенной «ЖКС Адмиралтейского района» территории, как им доверили ключи от всех парадных?