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Происшествия Ребенок провалился в проем между пролетами из-за дырявых ограждений в доме дореволюционной постройки в центре Петербурга

Ребенок провалился в проем между пролетами из-за дырявых ограждений в доме дореволюционной постройки в центре Петербурга

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9 комментариев

Двухлетняя девочка собиралась с мамой и сестрой в аквапарк, но попала в больницу после падения с высоты второго этажа. Ограждение лестницы в доме местами отсутствует, а лифт, по словам жителей, не работает уже полгода.

По данным «Фонтанки», пострадавшая, ее старшая сестра и мама вышли из квартиры на пятом этаже 4-го дома по 1-й Красноармейской улице утром 2 декабря. Спускаться пришлось пешком, по словам женщины, лифт уже примерно полгода как сломан.

Лестница тоже в тревожном состоянии. На 4-м и 2-м этажах отсутствует часть металлических ограждений. На втором этаже малышка поскользнулась и угодила прямо в проем.

Ребенка увезли в больницу медики, состояние девочки уточняется. Ее семья благополучная и полная.

Дом был построен в 1876 году. Судя по фото с портала «Сити волс», витиеватый узор на лестнице — одно из его достоинств.

По данным портала «Наш Санкт-Петербург», в последнее время на неработающие лифты публичных жалоб не поступало. Последняя была в сентябре и касалась странного шума. Последний раз капитальный ремонт лифтов в доме был в 1999 году, следующий запланирован на 2027–2029 годы.

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Комментарии
9
Игорь Протасов
1 час
Жилищное агентство - под суд!
Панкихой
1 час
Вы главное регулярно в Фонд кап ремонта деньги носите.
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