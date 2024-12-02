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Общество Суд в Петербурге запретил обидчикам юноши из Яблоновского сада гулять по ночам. Тот, кто стрелял, едет в СИЗО

Суд в Петербурге запретил обидчикам юноши из Яблоновского сада гулять по ночам. Тот, кто стрелял, едет в СИЗО

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24 комментария

Двое молодых людей, один из которых несовершеннолетний, ограничены судом в определенных действиях на время следствия по делу о хулиганстве. Третий фигурант обвинен еще и в разбое, так что к нему отнеслись строже.

О решении суда по мере пресечения для троих обвиняемых в хулиганстве 2 декабря сообщает объединенная пресс-служба. Двоим молодым людям нельзя выходить из дома с десяти вечера до шести утра, пользоваться почтой и Интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться друг с другом и потерпевшим.

Третьему добавили статью о разбое и отправили его под стражу. Адвокат несовершеннолетнего и он сам возражали.

Фигурантам вменяют нападение на 16-летнего юношу в Яблоновском саду 29 ноября. Молодой человек пришел на первое в жизни свидание, но прогулка была прервана агрессивной компанией в масках под предлогом того, что девушке якобы 14 лет. Кавалера избили, заставили встать на колени и извиняться. Его принудили снять штаны и 18 раз выстрелили по ягодицам из пневматического оружия. Ему разбили очки за 30 тысяч рублей, отобрали телефон и перевели с него 410 рублей. Общая сумма ущерба — почти 50 тысяч рублей.

Весь процесс издевательств над молодым человеком один из фигурантов снимал на камеру. После задержания он тоже стал героем ролика, но снимал его уже Следственный комитет. «Оператор» просил прощения и обещал больше так не делать.

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Комментарии
24
Ankor
1 час
Ещё гражданский иск за моральный вред обязательно нужно вчинить всем кто там был. Это состоявшаяся банда и действовали по предварительному сговору.
MAGDANOZA
1 час
Разве Белоснежка сдала не всех своих гномов?
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