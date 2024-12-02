Петербуржцам и жителям Ленобласти предложили погасить долги за холодную воду без начисления пеней до 28 декабря

В Петербурге и Ленобласти стартовала акция «В Новый год без долгов». Местные жители смогут оплатить задолженность по холодному водоснабжению без начисления пеней, сообщает 2 декабря пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Акция пройдет до 28 декабря. Воспользоваться предложением могут как жители многоквартирных домов, так и частного сектора. «Водоканал» отмечает, что в акции не могут участвовать УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК.

Отметим, что подобную акцию также объявила компания ООО «Петербургтеплоэнерго». Оплатить свои долги без начисления пеней за отопление и горячую воду можно до 25 декабря.