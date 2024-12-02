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Афиша Plus Театр им. Пушкина представит в Петербурге спектакль «Завтра была война»

Театр им. Пушкина представит в Петербурге спектакль «Завтра была война»

485
1 комментарий

3 декабря «Балтийский дом» примет Московский театр им. Пушкина с постановкой «Завтра была война» режиссера Владимира Киммельмана. Спектакль-предостережение, спектакль-воспоминание — эта щемящая история о юности, застигнутой врасплох войной, основана на пронзительной повести Бориса Васильева, когда-то запрещенной цензурой.

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Выпускники 1940 года, вчерашние школьники, вот-вот должны вступить во взрослую жизнь. Это исследование нравственного становления личности, столкновения юношеских максималистских идеалов с реальностью и цены взросления в контексте нового времени. Ребята из 9 «Б» искренне верят в идеалы, мечтают о будущем, любят, ошибаются, но главное — сталкиваясь с несправедливостью системы, юные герои подвергают сомнению устоявшиеся догмы, делая первые шаги к самостоятельному нравственному выбору.

Киммельман усиливает воздействие прозы Васильева оригинальными текстовыми вставками и неожиданным музыкальным решением. Спектакль звучит как мощный хор, где каждый голос, будь то опытный мастер (Евгения Дмитриева, Андрей Кузичев) или дебютант из мастерской Евгения Писарева Школы-студии МХАТ, вносит свою партию, создавая единую симфонию. Живой оркестр и пропеваемые фрагменты текста усиливают эмоциональное воздействие, превращая спектакль в пронзительную песнь о поколении, чья юность оборвалась на пороге войны.

Владимир Киммельман: «Когда Евгений Александрович предложил мне поставить спектакль на сцене Театра Пушкина, я рассмотрел несколько вариантов. Евгению Александровичу понравилась идея, связанная со школьниками и учителями. Он позвонил мне и спросил: „Как ты относишься к повести ‚Завтра была война‘?“ К сожалению, я еще не был с ней знаком, но после прочтения сразу понял, что эта история меня очень вдохновляет. Она оказалась настолько трогательной, трагичной и пронзительной, что сразу все сложилось».

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Комментарии
1
282799367
1 час
"основана на пронзительной повести Бориса Васильева, когда-то запрещенной цензурой." Если спектакль не "осовременят", то и сегодня запретят. Хотя с начала 1980х произведение было в программе "для внеклассного чтения".
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