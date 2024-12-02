«Медовый месяц в „Кукольном доме“» Петра Шерешевского покажут в БДТ

3 и 4 декабря в БДТ им. Товстоногова состоится гастрольный показ спектакля «Медовый месяц в „Кукольном доме“» Московского ТЮЗа в постановке главного режиссера Петра Шерешевского. В новом спектакле Шерешевский вновь интерпретирует классику и сосредотачивается на подробной психологической игре артистов.

Источник: moscowtyz.ru







Режиссер препарирует «Кукольный дом» Ибсена, перенося его действие в наши дни и обнажая нерв современных отношений. Спектакль рождался на стыке актерской импровизации, возникшей из репетиций этюдным методом, и режиссерской воли. Артисты (Илья Смирнов, Полина Одинцова, Константин Ельчанинов, Илона Борисова, Алексей Алексеев) не просто играют роли — живут полноценную жизнь на сцене, плетя сложный узор психологических взаимодействий. Это история о тихом кризисе брака, о том, как чувства выгорают, оставляя после себя лишь чувство долга и привычки. Что делать, если любовь ушла, а ощущение близости сменилось отчуждением? И есть ли что-то более ценное, чем искренние чувства?

«Медовый месяц в “Кукольном доме”» — это зеркало, в котором каждый сможет увидеть отражение собственных страхов и сомнений. Это честный разговор о том, что скрывается за фасадом благополучной семьи, о хрупкости человеческих связей и о мучительном выборе между привычным комфортом и неизведанной свободой.