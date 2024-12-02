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Общество Суд в Москве отправил под арест пятерых за мат в «Мутаборе»

Суд в Москве отправил под арест пятерых за мат в «Мутаборе»

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10 комментариев

Суд в Москве назначил административный арест пяти местным жителям. По версии следствия, все они ругались матом в общественном месте — клубе «Мутабор».

Пятеро жителей Москвы признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба столичных судов. Как полагает следствие, административное правонарушение выражалось «в явном неуважении к обществу» и сопровождалось «нецензурной бранью в общественном месте».

Ранее «Фонтанка» писала о рейдах, которые проводит столичная полиция. В том числе представители правопорядка пришли и в «Мутабор».

Клуб «Мутабор» стал известен после скандальной «голой вечеринки», которая прошла там в конце декабря 2023 года. Ее организатором выступила блогер Анастасия Ивлеева. Главным условием был «почти голый» дресс-код. Фотографии с закрытого мероприятия стали достоянием общественности и спровоцировали скандал. Ивлеева и ее звездные гости публично извинились, но им все равно стали отменять концерты и корпоративы.

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Комментарии
10
Игорь Протасов
1 час
Ежели россиян за мат под арест отправлять - народу не останется :-)
ДЕД
2 часа
- Вот ты думаешь, это мне дали пятнадцать суток? Это нам дали пятнадцать суток. А для чего? Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой!.."
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