Суд в Москве отправил под арест пятерых за мат в «Мутаборе»

Суд в Москве назначил административный арест пяти местным жителям. По версии следствия, все они ругались матом в общественном месте — клубе «Мутабор».

Пятеро жителей Москвы признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба столичных судов. Как полагает следствие, административное правонарушение выражалось «в явном неуважении к обществу» и сопровождалось «нецензурной бранью в общественном месте».

Ранее «Фонтанка» писала о рейдах, которые проводит столичная полиция. В том числе представители правопорядка пришли и в «Мутабор».

Клуб «Мутабор» стал известен после скандальной «голой вечеринки», которая прошла там в конце декабря 2023 года. Ее организатором выступила блогер Анастасия Ивлеева. Главным условием был «почти голый» дресс-код. Фотографии с закрытого мероприятия стали достоянием общественности и спровоцировали скандал. Ивлеева и ее звездные гости публично извинились, но им все равно стали отменять концерты и корпоративы.