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Общество Полиция проводит рейды в крупных ночных клубах Москвы. Заглянули и в бывший «Mutabor», где проходила «голая вечеринка»

Полиция проводит рейды в крупных ночных клубах Москвы. Заглянули и в бывший «Mutabor», где проходила «голая вечеринка»

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2 комментария

Силовики в ночь с пятницы на субботу провели рейды в крупнейших московских клубах — Arma (бывший Mutabor), Mono и SIMACH. Об этом 30 ноября сообщает «Коммерсантъ».

В Arma, где проходит организованное петербургской промокомандой M_division мероприятие под названием Delta Festival, полицейские работают «в подвале», сообщает одна из посетительниц, имея в виду, возможно, один из четырех танцполов. На видео из клуба, попавшего в телеграм-каналы, посетители сидят на корточках, а вокруг танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ сообщает, что некоторых из гостей клуба досматривают. На момент выхода новости в клубе больше полутора часов ничего нового не происходит. На улице стоят в ожидании автозаки.

В Mono, как ОМОН заявился около 01:30, а часть пришедших на вечеринку забирали в автозаки. Клуб обследовали кинологи с собакой.

О рейде полиции сообщили и посетители клуба «SIMACH».

Официально полиция Москвы об оперативных мероприятиях не сообщала и их причина неизвестна.

Посетители клубов в соцсетях отмечают, что год назад ЛГБТ* признали экстремистским движением в России.

Московский клуб «Mutabor» после скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой объявил о переименовании, а его владелец — предприниматель Михаил Данилов — подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.

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Клуб Mutabor Arma Симачев Mono Рейды полиция ОМОН Москва
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Комментарии
2
Игорь Протасов
1 час
По заданию военкомов мясцо подбирают? :-)
Гость
1 час
Заглянули туда где проходила ранее,, голая вечеринка,,, а там ничего интересного и посмотреть не на что.
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