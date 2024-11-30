Полиция проводит рейды в крупных ночных клубах Москвы. Заглянули и в бывший «Mutabor», где проходила «голая вечеринка»

Силовики в ночь с пятницы на субботу провели рейды в крупнейших московских клубах — Arma (бывший Mutabor), Mono и SIMACH. Об этом 30 ноября сообщает «Коммерсантъ».
В Arma, где проходит организованное петербургской промокомандой M_division мероприятие под названием Delta Festival, полицейские работают «в подвале», сообщает одна из посетительниц, имея в виду, возможно, один из четырех танцполов. На видео из клуба, попавшего в телеграм-каналы, посетители сидят на корточках, а вокруг танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ сообщает, что некоторых из гостей клуба досматривают. На момент выхода новости в клубе больше полутора часов ничего нового не происходит. На улице стоят в ожидании автозаки.
В Mono, как ОМОН заявился около 01:30, а часть пришедших на вечеринку забирали в автозаки. Клуб обследовали кинологи с собакой.
О рейде полиции сообщили и посетители клуба «SIMACH».
Официально полиция Москвы об оперативных мероприятиях не сообщала и их причина неизвестна.
Посетители клубов в соцсетях отмечают, что год назад ЛГБТ* признали экстремистским движением в России.
Московский клуб «Mutabor» после скандальной «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой объявил о переименовании, а его владелец — предприниматель Михаил Данилов — подарил фрагменты мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения иконы Божией Матери.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.