Полиция проводит рейды в крупных ночных клубах Москвы. Заглянули и в бывший «Mutabor», где проходила «голая вечеринка»

В Arma, где проходит организованное петербургской промокомандой M_division мероприятие под названием Delta Festival, полицейские работают «в подвале», сообщает одна из посетительниц, имея в виду, возможно, один из четырех танцполов. На видео из клуба, попавшего в телеграм-каналы, посетители сидят на корточках, а вокруг танцпола ходит полицейский с дубинкой и в шлеме с открытым забралом. РЕН ТВ сообщает, что некоторых из гостей клуба досматривают. На момент выхода новости в клубе больше полутора часов ничего нового не происходит. На улице стоят в ожидании автозаки.