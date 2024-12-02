Регенерация фантастических миров Стругацких случится в «Таком театре»

С 3 по 6 декабря «Такой театр» проведет на площадке «Скороход» лабораторию «RE: Генерация», которая будет посвящена произведениям братьев Стругацких. В этом году творческое руководство лабораторией взяли режиссер Борис Павлович и драматург Константин Федоров. За четыре дня покажут четыре спектакля, каждый из которых представляет собой оригинальную интерпретацию текстов классиков отечественной научной фантастики.

Источник: фрагмент афиши







Творчество Стругацких — это не только отражение пути советской интеллигенции от иллюзий оттепели до застойных тупиков, но и уникальная ленинградская проза, пропитанная меланхолией серого неба и мрачной иронией. Их произведения — это всегда подробный психологизм, философские обобщения и поиск личной ответственности и стратегий выживания в условиях, когда даже самовольная мысль может оказаться опасной для жизни.

Режиссеры Вацлав Дембовский, Ася Литвинова, Варвара Иваник и Олег Лебедев в соавторстве с драматургами Дарьей Ореховой, Ольгой Иванниковой, Екатериной Августеняк и Иваном Орловым предлагают зрителям погрузиться в разные периоды творчества Стругацких — от социалистического оптимизма до мрачной сатиры, от романов-предупреждений до философских обобщений.

Программа эскизов:

3 декабря — «Град обреченный». Режиссер Вацлав Дембовский, драматург Дарья Орехова.

4 декабря — «Отель "У погибшего альпиниста"». Режиссер Ася Литвинова, драматург Ольга Иванникова.

5 декабря — «Мы подходим к краю мира и падаем» (по роману «Полдень. ХХII век»). Режиссер Варвара Иваник, драматург Екатерина Августеняк.

6 декабря — «Исследование марсиан 367» (по повести «Второе нашествие марсиан»). Режиссер Олег Лебедев, драматург Иван Орлов.

18+