Путин не передавал сообщения Зеленскому через Шольца

Владимир Путин не просил канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, чтобы тот передал от главы РФ какие-либо послания президенту Украины.

Ранее первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что инициатором выступила Германия. Он также рассказал, что Путин говорил с немецким коллегой на русском языке через переводчика. А сама беседа велась в деловом ключе и была весьма откровенной.