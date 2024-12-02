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Власть Путин не передавал сообщения Зеленскому через Шольца

Путин не передавал сообщения Зеленскому через Шольца

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9 комментариев

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не передавал каких-либо посланий Владимиру Зеленскому. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщают журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Владимир Путин не просил канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, чтобы тот передал от главы РФ какие-либо послания президенту Украины.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с президентом Украины.

Ранее первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что инициатором выступила Германия. Он также рассказал, что Путин говорил с немецким коллегой на русском языке через переводчика. А сама беседа велась в деловом ключе и была весьма откровенной.

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Комментарии
9
Су Люк Ын
1 час
недобрая для Нас новость!
Гость
1 час
Одни передасты!
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