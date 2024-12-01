Как по маслу. Зеленая линия метро оставляет за собой серый след

Специальный раствор для строительства зеленой линии метро в Петербурге продолжает вырываться на поверхность. Эксперты говорят, дело обычное, но местные следят за путешествием серого пятна.



За продолжающимся извержением подземной жижи на пересечении Туристской и Камышовой петербуржцы могли наблюдать в последние дни. Это эхо строительства метро: из тоннеля мелкого залегания вырывается тампонажный раствор, который используют при проходке. Рабочие спешно огораживали всё песчаными насыпями и забрасывали этим же песком серые лужи, что-то увозили на стройплощадку метро. Где раствор выходил на дневную поверхность — можно и сейчас сказать по песчаным отметинам.





Источник: «Фонтанка.ру»

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«Метрострой Северной столицы» строит продолжение Невско-Василеостровской линии. От стартового котлована, что на Туристской улице между Мебельной и Оптиков, проходческий щит идет на север. На углу Туристской и Богатырского появится первая станция — собственно, «Богатырская». Судя по проекту планировки, подземная ее часть как раз занимает квартал до Камышовой. После этого направление движения щита меняется: он отклоняется на северо-восток, пересекает Восточный канал Юнтоловской дачи и доходит до перекрестка Шуваловского и Комендантского, где уже начали строить наземную часть станции «Каменка».

После первого извержения неделю назад «Метрострой Северной столицы» сообщил: «Произошел выход тампонажного раствора (глинистый безвредный раствор, применяемый при проходке) на поверхность. Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов. Она контролируется, излив не коснулся проезжей части, скоро устраним».

В последующие дни всё это повторялось несколько раз. Причем по тому, как менялась география прорывов, можно судить о траектории щита. От стройплощадки они переместились сначала на другую сторону Камышовой, а потом и на автостоянку. По наблюдениям местных жителей, рядом с «протечкой» регулярно собираются рабочие, что-то обсуждают, появился и своеобразный караул. Рядом с ним — вязанки пластиковых бутылок.

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Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по последним фото, сделанным 1 декабря, сейчас выплески принимает в себя уже сам Восточный канал. По крайней мере, на снимках последних дней отчетливо заметно серое пятно на воде, его положение меняется. Сложно сказать, сносит ли его течением, но в целом его маршрут совпадает с работами по проходке тоннеля. Если отталкиваться от заявленной скорости щита — более 10 метров в сутки, он уже может находиться под руслом.



Источник: «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» направила запросы в «Метрострой Северной столицы» и комитет по природопользованию. Ранее предприятие настаивало на полной безвредности раствора и его соответствии экологическим стандартам.

Как прокомментировал «Фонтанке» глава «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак, обычно тампонажный раствор и правда безвреден. «Так было же и при проходке первого наклонного хода „Обводного канала“, — вспоминает он. — Глубина небольшая, трещины есть в массиве, и, когда давят заобделочное пространство, вещество вылезает через трещины грунта. Может, какие-то скважины там старые, может, еще что. Ничего страшного». Напомним, основная часть тоннеля зеленой линии проходит на глубине от 10 до 38 метров, но где-то может быть и выше.

По словам Владимира Маслака, на прочности конструкции это протекание тоже не сказывается: «Эта глина служит для того, чтобы скользил щит, несущей способностью не обладает. Ее соберут просто и увезут».

«Метрострой Северной столицы» несколько раз за текущий год покупал тампонажный раствор. В начале октября он разыграл договор на 35 миллионов. В ТЗ прописано, что он требуется для выполнения строительно-монтажных работ по проходке тоннелепроходческим механизированным комплексом Herrenknecht S-782 (это тот самый двухпутный щит «Надежда», который работает на участке «Беговая» — «Каменка». — Прим. ред.) и весь объем поставки предназначен именно для зеленой линии (кроме нее, щиты у предприятия в тестовом режиме работают на участке «Путиловская» — «Каретная». — Прим. ред.). Интенсивность поставки — не менее 10 м³, но не более 66 м³ в сутки.

Это цементно-песчаный раствор с минеральными или химическими добавками. Причем состав разрабатывают в двух вариантах: для обычных условий, где давление грунтовых вод менее 0,3 МПа, и для сложных — более 0,3 МПа. Способ укладки — нагнетание через бетононасос. Поставщик обязан обеспечить соответствие требованиям безопасности жизни и здоровья, «а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т. п.), установленным действующим законодательством РФ». Плюс — гарантировать безопасность окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.