Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 764мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Что за жижа лезет из метро
Копим на будущее
Как убили Кирова
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Как по маслу. Зеленая линия метро оставляет за собой серый след

Как по маслу. Зеленая линия метро оставляет за собой серый след

3 592
8 комментариев

Специальный раствор для строительства зеленой линии метро в Петербурге продолжает вырываться на поверхность. Эксперты говорят, дело обычное, но местные следят за путешествием серого пятна.

За продолжающимся извержением подземной жижи на пересечении Туристской и Камышовой петербуржцы могли наблюдать в последние дни. Это эхо строительства метро: из тоннеля мелкого залегания вырывается тампонажный раствор, который используют при проходке. Рабочие спешно огораживали всё песчаными насыпями и забрасывали этим же песком серые лужи, что-то увозили на стройплощадку метро. Где раствор выходил на дневную поверхность — можно и сейчас сказать по песчаным отметинам.

Источник:
+1

«Метрострой Северной столицы» строит продолжение Невско-Василеостровской линии. От стартового котлована, что на Туристской улице между Мебельной и Оптиков, проходческий щит идет на север. На углу Туристской и Богатырского появится первая станция — собственно, «Богатырская». Судя по проекту планировки, подземная ее часть как раз занимает квартал до Камышовой. После этого направление движения щита меняется: он отклоняется на северо-восток, пересекает Восточный канал Юнтоловской дачи и доходит до перекрестка Шуваловского и Комендантского, где уже начали строить наземную часть станции «Каменка».

После первого извержения неделю назад «Метрострой Северной столицы» сообщил: «Произошел выход тампонажного раствора (глинистый безвредный раствор, применяемый при проходке) на поверхность. Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов. Она контролируется, излив не коснулся проезжей части, скоро устраним».

В последующие дни всё это повторялось несколько раз. Причем по тому, как менялась география прорывов, можно судить о траектории щита. От стройплощадки они переместились сначала на другую сторону Камышовой, а потом и на автостоянку. По наблюдениям местных жителей, рядом с «протечкой» регулярно собираются рабочие, что-то обсуждают, появился и своеобразный караул. Рядом с ним — вязанки пластиковых бутылок.

+1
Источник:

Судя по последним фото, сделанным 1 декабря, сейчас выплески принимает в себя уже сам Восточный канал. По крайней мере, на снимках последних дней отчетливо заметно серое пятно на воде, его положение меняется. Сложно сказать, сносит ли его течением, но в целом его маршрут совпадает с работами по проходке тоннеля. Если отталкиваться от заявленной скорости щита — более 10 метров в сутки, он уже может находиться под руслом.

Источник:

«Фонтанка» направила запросы в «Метрострой Северной столицы» и комитет по природопользованию. Ранее предприятие настаивало на полной безвредности раствора и его соответствии экологическим стандартам.

Как прокомментировал «Фонтанке» глава «Ленметрогипротранса» Владимир Маслак, обычно тампонажный раствор и правда безвреден. «Так было же и при проходке первого наклонного хода „Обводного канала“, — вспоминает он. —  Глубина небольшая, трещины есть в массиве, и, когда давят заобделочное пространство, вещество вылезает через трещины грунта. Может, какие-то скважины там старые, может, еще что. Ничего страшного». Напомним, основная часть тоннеля зеленой линии проходит на глубине от 10 до 38 метров, но где-то может быть и выше.

По словам Владимира Маслака, на прочности конструкции это протекание тоже не сказывается: «Эта глина служит для того, чтобы скользил щит, несущей способностью не обладает. Ее соберут просто и увезут».

«Метрострой Северной столицы» несколько раз за текущий год покупал тампонажный раствор. В начале октября он разыграл договор на 35 миллионов. В ТЗ прописано, что он требуется для выполнения строительно-монтажных работ по проходке тоннелепроходческим механизированным комплексом Herrenknecht S-782 (это тот самый двухпутный щит «Надежда», который работает на участке «Беговая» — «Каменка». — Прим. ред.) и весь объем поставки предназначен именно для зеленой линии (кроме нее, щиты у предприятия в тестовом режиме работают на участке «Путиловская» — «Каретная». — Прим. ред.). Интенсивность поставки — не менее 10 м³, но не более 66 м³ в сутки.

Это цементно-песчаный раствор с минеральными или химическими добавками. Причем состав разрабатывают в двух вариантах: для обычных условий, где давление грунтовых вод менее 0,3 МПа, и для сложных — более 0,3 МПа. Способ укладки — нагнетание через бетононасос. Поставщик обязан обеспечить соответствие требованиям безопасности жизни и здоровья, «а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т. п.), установленным действующим законодательством РФ». Плюс — гарантировать безопасность окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Параллельно строители метро регулярно дозаключают договоры на утилизацию отходов V класса опасности (то есть неопасных. — Прим. ред.) со стройки зеленой линии. В списке адресов, которые указаны в документации, — станция «Яхтенная» (это и есть «Богатырская». — Прим. ред.) севернее перекрестка Туристской улицы и Богатырского проспекта. Увозят это всё на полигон ЦБИ в Выборгском районе Ленобласти.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
муматор
57 минут
"Где раствор выходил на дневную поверхность" - в целях повышения образования хочу уточнить, что такое дневная поверхность? Чем отличается от ночной или вечерней?
Ref
35 минут
Ну, во всяком случае мы теперь знаем, что метро всё же строится.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00