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Город Серая жижа снова рвется из-под земли на севере Петербурга. Это строят метро

Серая жижа снова рвется из-под земли на севере Петербурга. Это строят метро

8 868
16 комментариев

Читатели «Фонтанки» на Туристской улице с утра 27 ноября наблюдают вторую серию фильма об атаке серой подземной массы. Первую показывали в выходные.

Источник:
Источник:

Судя по фото, жижа знакомого цвета вылезла на поверхность на территории стоянки на углу Туристской и Камышовой. Рабочие забрасывают ее песком.

Это уже второй случай за последние дни. Первый произошел в субботу, тогда жижа потекла ближе к проезжей части, с двух сторон Камышовой. На фото видны эти участки — это два песчаных пятна.

«Метрострой Северной столицы» объяснял, что это такое: при проходке тоннелей метро на поверхность выходит тампонажный раствор. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов», — добавили в предприятии.

Напомним, сейчас идет проходка двухпутного тоннеля для продолжения зеленой линии метро от станции «Беговая» до «Каменки» через «Богатырскую».

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Комментарии
16
280896530
1 час
Ну вот... готовьтесь местные жители... Грязь-то лечебная !!! Курортный сбор ждите в квитанции за следующий месяц
Bassbit
1 час
главное, чтобы авто на стоянке не стали первыми поездами новой ветки метро
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