Серая жижа снова рвется из-под земли на севере Петербурга. Это строят метро

Читатели «Фонтанки» на Туристской улице с утра 27 ноября наблюдают вторую серию фильма об атаке серой подземной массы. Первую показывали в выходные.

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по фото, жижа знакомого цвета вылезла на поверхность на территории стоянки на углу Туристской и Камышовой. Рабочие забрасывают ее песком.

Это уже второй случай за последние дни. Первый произошел в субботу, тогда жижа потекла ближе к проезжей части, с двух сторон Камышовой. На фото видны эти участки — это два песчаных пятна.



«Метрострой Северной столицы» объяснял, что это такое: при проходке тоннелей метро на поверхность выходит тампонажный раствор. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов», — добавили в предприятии.