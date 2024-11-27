Серая жижа снова рвется из-под земли на севере Петербурга. Это строят метро

Читатели «Фонтанки» на Туристской улице с утра 27 ноября наблюдают вторую серию фильма об атаке серой подземной массы. Первую показывали в выходные.
Судя по фото, жижа знакомого цвета вылезла на поверхность на территории стоянки на углу Туристской и Камышовой. Рабочие забрасывают ее песком.
Это уже второй случай за последние дни. Первый произошел в субботу, тогда жижа потекла ближе к проезжей части, с двух сторон Камышовой. На фото видны эти участки — это два песчаных пятна.
«Метрострой Северной столицы» объяснял, что это такое: при проходке тоннелей метро на поверхность выходит тампонажный раствор. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов», — добавили в предприятии.
Напомним, сейчас идет проходка двухпутного тоннеля для продолжения зеленой линии метро от станции «Беговая» до «Каменки» через «Богатырскую».