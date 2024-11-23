Туристскую залило серой жижей из еще не построенного метро. «Фонтанка» знает, что это такое

Жители Приморского района 23 ноября могли наблюдать неприятную картину. В районе строительства зеленой линии метро из недр земли полезло неведомое.

Источник: «Фонтанка.ру»

Все происходило в районе пересечения Туристской и Камышовой. Так что очевидцы безошибочно связали растекание серого вещества со стройкой зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки». Рабочие забрасывают жижу песком.

1 из 4 Источник: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», произошёл выход тампонажного раствора на поверхность. Это глинистый безвредный раствор, применяемый при проходке для предотвращения обвалов и размывания. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов, — подтвердили „Фонтанке“ в комитете по строительству. — Она контролируется, излив не коснулся проезжей части, скоро все будет устранено».