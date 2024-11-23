Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

ю-з.

 751мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что известно про "Орешник"
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Город Туристскую залило серой жижей из еще не построенного метро. «Фонтанка» знает, что это такое

Туристскую залило серой жижей из еще не построенного метро. «Фонтанка» знает, что это такое

527
1 комментарий

Жители Приморского района 23 ноября могли наблюдать неприятную картину. В районе строительства зеленой линии метро из недр земли полезло неведомое.

Все происходило в районе пересечения Туристской и Камышовой. Так что очевидцы безошибочно связали растекание серого вещества со стройкой зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки». Рабочие забрасывают жижу песком.

1 из 4

По данным «Фонтанки», произошёл выход тампонажного раствора на поверхность. Это глинистый безвредный раствор, применяемый при проходке для предотвращения обвалов и размывания. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов, — подтвердили „Фонтанке“ в комитете по строительству. — Она контролируется, излив не коснулся проезжей части, скоро все будет устранено».

Напомним, «Метрострой Северной столицы» прокладывает двухпутный тоннель от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Строительство конечной станции уже началось на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Самое приятное в этой новости, что метро всё-таки строится!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Новости компаний
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
ТОП 5
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00