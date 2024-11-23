Туристскую залило серой жижей из еще не построенного метро. «Фонтанка» знает, что это такое

Жители Приморского района 23 ноября могли наблюдать неприятную картину. В районе строительства зеленой линии метро из недр земли полезло неведомое.
Все происходило в районе пересечения Туристской и Камышовой. Так что очевидцы безошибочно связали растекание серого вещества со стройкой зеленой линии метро от «Беговой» до «Каменки». Рабочие забрасывают жижу песком.
По данным «Фонтанки», произошёл выход тампонажного раствора на поверхность. Это глинистый безвредный раствор, применяемый при проходке для предотвращения обвалов и размывания. «Ситуация в рамках допустимых при строительстве тоннелей неглубокого заложения процессов, — подтвердили „Фонтанке“ в комитете по строительству. — Она контролируется, излив не коснулся проезжей части, скоро все будет устранено».
Напомним, «Метрострой Северной столицы» прокладывает двухпутный тоннель от «Беговой» через «Богатырскую» до «Каменки». Строительство конечной станции уже началось на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.