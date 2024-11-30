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Политика CNN: cпецпосланник Трампа по Украине предложил ослабить санкции против РФ в обмен на перемирие с Киевом

CNN: cпецпосланник Трампа по Украине предложил ослабить санкции против РФ в обмен на перемирие с Киевом

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7 комментариев

Предложенный Дональдом Трампом на роль спецпосланника по Украине генерал Кит Келлог предложил ослабить санкции против РФ в обмен на временное перемирие с Киевом и снять их совсем после подписания мирного соглашения. Об этом 29 ноября сообщает CNN со ссылкой на мирный план Келлога, опубликованный в апрельской статье для политического института America First.

Трамп официально выдвинул Келлога на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту 27 ноября. «Вместе мы добьемся МИРА ЧЕРЕЗ СИЛУ и снова сделаем Америку и весь мир БЕЗОПАСНЫМИ!» — написал избранный президент в своей соцсети Truth Social.

В июле 2024 года, когда Дональд Трамп — еще в качестве кандидата в президенты — уверял, что урегулирует российско-украинский конфликт сразу после победы на выборах, именно Келлог вместе с Фредом Флейтцем представил стратегию завершения конфликта от своего имени. Детали плана не раскрывались, однако сообщалось, что ключевым условием предоставления Украине оружия станет ее согласие на мирные переговоры с Россией. СМИ писали, что план также предполагал заморозку боевых действий по линии фронта, а переговоры предлагалось начать, используя военную поддержку ВСУ в качестве рычага давления на Россию и Украину. Трамп якобы отнесся к этой идее «благожелательно».

Подробности о мирном плане Келлога CNN изложило в своем материале.

В начале статьи тот называет конфликт «кризисом, которого можно было избежать» и обвиняет администрацию Байдена в «некомпетентной политике», из-за которой конфликт затянулся. По мнению Келлога, прекращение огня заморозит линии фронта, и обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Келлог утверждает, что США не нужно вмешиваться в еще один конфликт, а их собственные запасы оружия пострадали от помощи Украине, оставив страну потенциально уязвимой в любом конфликте с Китаем из-за Тайваня. Он говорит, что членство Украины в НАТО — на самом деле очень отдаленная перспектива, предварительно предложенная Киеву в знак символической солидарности — должно быть отложено на неопределенный срок «в обмен на всеобъемлющее и проверяемое мирное соглашение с гарантиями безопасности».

В плане говорится, что он должен стать «официальной политикой США по достижению прекращения огня и урегулирования путем переговоров», а будущая помощь США — вероятно, предоставленная в виде кредита — будет обусловлена ​​переговорами Украины с Россией.

Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение — только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину. Киев не попросят отказаться от возвращения потерянных территорий, но она согласится добиваться этого исключительно дипломатическим путем.

Налог на российский экспорт энергоносителей, согласно плану Келлога, окупит восстановление Украины.

Реализация всех предложений в плане не прописана. Обустройство демилитаризованной зоны в плане также вызывает вопросы: ее вероятно, придется охранять, размещая войска НАТО или солдат из других стран, что будет трудно поддерживать и потребует огромных финансовых вложений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО взять под защиту только подконтрольную Киеву территорию чтобы остановить «горячую фазу конфликта».

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Кит Келлог Мирный план Санкции против России Украина Дональд Трамп
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Комментарии
7
282013463
31 минута
Я CNN конечно верю. Какие могут быть сомнения?
ixform
37 минут
при миротворцах ООН в Закарпатье Украины
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