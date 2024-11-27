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Политика Трамп назвал кандидата на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту

Трамп назвал кандидата на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту

3 749
7 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп официально выдвинул автора мирного плана по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту. Об этом Трамп сообщил 27 ноября в своей соцсети Truth Social.

«Я очень рад выдвинуть генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в том числе занимал ответственные посты в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы добьемся МИРА и снова сделаем Америку и весь мир БЕЗОПАСНЫМИ!» — написал избранный президент.

О кандидатуре Келлога ранее сообщал Reuters. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.

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Комментарии
8
Счастливый дедушка
19 минут
«Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и СДЕЛАЕМ Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!» — написал Трамп. Странно, что Фъ привела цитату отцензурив. Смысл-то, как и последствия для нас кардинально меняются от этого.
Гость
1 час
Почему-то перевод слов Трампа оказался неточным ))).
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