Трамп назвал кандидата на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту

Избранный президент США Дональд Трамп официально выдвинул автора мирного плана по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на пост спецпосланника по российско-украинскому конфликту. Об этом Трамп сообщил 27 ноября в своей соцсети Truth Social.

«Я очень рад выдвинуть генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального посланника по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, в том числе занимал ответственные посты в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы добьемся МИРА и снова сделаем Америку и весь мир БЕЗОПАСНЫМИ!» — написал избранный президент.









О кандидатуре Келлога ранее сообщал Reuters. Во время первого президентского срока Дональда Трампа Келлог был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. В переходной команде республиканца отвечал за вопросы оборонной политики.