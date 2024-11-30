7 интересных водонапорных башен Петербурга. В какие из них можно попасть?

Гулять по нашему городу особенно нравится любителям архитектуры: чуть ли не каждый дом в историческом центре Петербурга примечателен той или иной деталью. Но есть и такие здания, которые притягивают к себе взгляды абсолютно всех. Они высокие и чем-то напоминают сооружения Средневековья. (От)Личный Петербург рассказывает о 7 самых интересных водонапорных башнях нашего города.

Башня Александровского чугунолитейного завода

Адрес: пр. Обуховской Обороны, 125

Водонапорные башни, как несложно догадаться, строили для водоснабжения. Чаще всего — для подачи воды к тому или иному предприятию. Именно поэтому больше всего таких сооружений сохранилось возле фабричных зданий.

Одну из самых примечательных башен вы найдете на территории нынешнего Пролетарского завода. Вы увидите ее издалека и при первом взгляде, возможно, подумаете, что подходите не к предприятию, а к настоящей крепости. Башня из красного кирпича в романтическом стиле возвышается над землей на 36 метров.

Возвели ее в 1891–1893 годах. И в те времена у нее было сразу две функции. Первая — снабжение водой мастерских завода и села Михаила Архангела, где жили заводские рабочие. Вторая — гидравлическая клепка паровозных котлов.

Полюбоваться башней сегодня можно с проспекта Обуховской Обороны. Вид на нее открывается возле дома 123а.

Водонапорная (пристрельная) башня Обуховского завода

Адрес: Октябрьская наб., 104

У башни, построенной в 1898 году в Уткиной заводи, тоже было двойное назначение: ее некоторое время использовали и для настройки прицелов пушек.

Проект этого необыкновенно красивого сооружения с элементами неоготики разрабатывал архитектор Ф. Ф. Лумберг. Вполне возможно, что вы видели его собственный дом в Перекупном переулке — он выделяется на фоне всех остальных характерными овальными окнами.

Уже в нулевых водонапорная башня использовалась как общежитие, а потом не раз выставлялась на продажу.

Водонапорная башня в Галерной гавани

Адрес: Шкиперский проток, 25

Еще одна водонапорная башня, построенная в XIX веке, сохранилась в Галерной гавани на Васильевском острове. Внешне она заметно отличается от всех остальных. Верхняя ее часть выполнена в виде деревянного сруба. И от этого она напоминает сказочную избушку, установленную на высокое кирпичное основание.

Со второй половины XIX века Галерную гавань использовали для испытаний новой военно-морской техники. В 1880–1881 годах тут построили завод по производству пироксилина — вещество использовали для оснащения взрывчатыми веществами морских мин и торпед. Для его водоснабжения и установили эту башню. Свою функцию она выполняла до 1894 года.

Комплекс главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов

Адрес: Шпалерная ул., 56

Сооружение на Шпалерной долго снабжало водой не предприятие, а горожан — тех, кто жил на территории, ограниченной Невой, Обводным каналом и Пряжкой. Специально для них напротив Таврического дворца в начале 1860-х построили Городскую водопроводную станцию.

Вода из Невы при помощи паровых машин закачивалась по трубам в резервуар, который находился наверху башни. Оттуда жидкость под собственным напором текла по водопроводу. Сегодня внутри башни —- Музей воды, так что вы легко сможете попасть внутрь.

Певческая водонапорная башня

Адрес: Пушкин, Лицейский пер., 7

Еще одна башня, снабжавшая водой петербуржцев, сохранилась в Пушкине. 30-метровое сооружение с элементами готики на фасаде построили в 1887 году.

К водопроводу, частью которого было здание, было подключено всё Царское Село. Вода в резервуары накачивалась паровыми насосами из водоприемника, который питался из Таицкого канала. В Певческой башне также находилась электростанция.

Свою первоначальную функцию сооружение выполняло до 1950-х. Сегодня внутри него ресторан, музей и смотровая площадка.

Башня городского водопровода

Адрес: Кронштадт, Ленинградская ул., 2

Третья башня, которая снабжала водой целый город, находится в Кронштадте. Она — одна из самых старых, сохранившихся до наших дней.

В 1837–1839 годах на острове построили двухэтажное здание с куполом и шестиколонным портиком. Внутри разместили две паровые машины мощностью по 8 лошадиных сил. Это сооружение стало основным компонентом кронштадтского водопровода. В водоем, расположенный за зданием, поступала вода из залива. Затем она поднималась в резервуар, расположенный на втором этаже. И оттуда вода подавалась в городскую сеть.

Во второй половине XIX века здание перестроили — именно тогда оно приобрело современный облик. Сегодня внутрь легко попасть — здесь находится музей истории Кронштадта.

Гидробашня Политеха

Адрес: Политехническая ул., 29, к. 12

Вернемся в материковую часть Петербурга и перенесемся на ее северо-восток — к Политеху. Самое высокое (и одно из самых красивых) из зданий на территории университета — гидробашня высотой в 46 метров. Она сочетает элементы древнерусского зодчества, модерна и выделяется характерным шпилем на крыше.

Изначально сооружение предназначалось только для водоснабжения института, но позже использовалось и в научных целях — для испытания гидравлических машин. Вплоть до 1953 года башня обеспечивала бесперебойную работу водопровода.