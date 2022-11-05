Историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной снова продают. По ней пристреливали пушки Обуховского завода

Участок по адресу Октябрьская набережная, 104Авыставлен на продажу вместе с находящейся на нем водонапорной башней. Ей не первый раз подыскивают покупателя.



Объявления о продаже появились на нескольких ресурсах – в том числе на Avito. Почти одновременно с этим извещение опубликовали на Балтийской электронной площадке. На Avito говорят о цене 10,167 млн рублей. На БЭП стартовая цена объекта обозначена как 37,935 млн на первом интервале снижения цены (с 7 ноября до 10 ноября). Если предложений не будет, то по мере дальнейших интервалов она будет еще падать и 6 декабря должна дойти до тех же 10,167 млн.