Историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной снова продают. По ней пристреливали пушки Обуховского завода

Участок по адресу Октябрьская набережная, 104Авыставлен на продажу вместе с находящейся на нем водонапорной башней. Ей не первый раз подыскивают покупателя.
Объявления о продаже появились на нескольких ресурсах – в том числе на Avito. Почти одновременно с этим извещение опубликовали на Балтийской электронной площадке. На Avito говорят о цене 10,167 млн рублей. На БЭП стартовая цена объекта обозначена как 37,935 млн на первом интервале снижения цены (с 7 ноября до 10 ноября). Если предложений не будет, то по мере дальнейших интервалов она будет еще падать и 6 декабря должна дойти до тех же 10,167 млн.
В описании лота на БЭП говорится, что имущество «является предметом залога по требованию Банк «Таврический» (АО) и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора». Речь идет о продаже имущества обанкротившейся в 2018 году компании «Диабаз». К данному лоту уже подступались в 2020-м, тогда цену заявляли на уровне 42,15 млн.
Этот участок был куплен Обуховским заводом для устройства заводского полигона. В 1898-1899 годах там построили каменное здание с водоподъемной башней и электростанцией. Некоторое время эта башня имела еще одну функцию: по ней настраивали прицелы орудий, которые располагались на противоположном берегу Невы. Уже в нулевых использовалась как общежитие, является вновь выявленным объектом культурного наследия.