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Общество Спорт Российский футбольный союз проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции

Российский футбольный союз проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции

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8 комментариев

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проверяют на возможные факты коррупции. Об этом сообщил 29 ноября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

По словам Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство». Проверка матчей «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено. «В проанализированных матчах были ошибки как в пользу „Крыльев“, так и против команды», — сказал он, отметив, что отношение союза к сведениям о возможной коррупции «самое серьезное» и «нулевая толерантность к неспортивному влиянию на матчи».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 миллионов рублей, а средства будто бы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Федорищев передал факты коррупции в российском футболе правоохранителям и договорился с РФС о совместной работе.

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Крылья Советов Коррупция РФС Вячеслав Федорищев Александр Дюков
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Комментарии
8
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Почему не Следственный комитет, а какой-то союз кого-то?
iigaza
58 минут
А был ли мальчик? Терзают смутные подозрения, что губернатоа тупо хотели развести на деньги.
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