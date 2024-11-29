Российский футбольный союз проверяет «Крылья Советов» на причастность к коррупции

По словам Дюкова, проверка идет с октября, после того как «один из сотрудников клуба сообщил о наличии некоего бюджета на работу с судьями, а также о задолженности за судейство». Проверка матчей «Крыльев Советов» за последние два года завершится ориентировочно в декабре. Глава РФС подчеркнул, что системной необъективности судей пока не было обнаружено. «В проанализированных матчах были ошибки как в пользу „Крыльев“, так и против команды», — сказал он, отметив, что отношение союза к сведениям о возможной коррупции «самое серьезное» и «нулевая толерантность к неспортивному влиянию на матчи».