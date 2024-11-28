Футбольный союз договорился с губернатором Федорищевым вместе разобраться с коррупцией в судейском корпусе после скандала

О встрече сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что руководство РФС договорилось с губернатором о совместном противодействии коррупции в профессиональной клубном футболе. «Все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

Ранее о такой же передаче информации следствию сообщил и сам Федорищев. Он рассказал об этом после того, как РПЛ выпустила совместное заявление нескольких клубов с требованием подтверждений его словам.

Заявление стало реакцией на рассказ губернатора о долге клуба «Крылья Советов» перед судейским корпусом. 36 миллионов нужно было заплатить как взятку за положительные для «Крыльев» решения. Рассказал об этом Федорищеву один из сотрудников клуба. Губернатор сначала вместо обращения в правоохранительные органы передал данные министру спорта Михаилу Дегтяреву.