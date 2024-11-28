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Общество Спорт Футбольный союз договорился с губернатором Федорищевым вместе разобраться с коррупцией в судейском корпусе после скандала

Футбольный союз договорился с губернатором Федорищевым вместе разобраться с коррупцией в судейском корпусе после скандала

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3 комментария

Представители Российского футбольного союза и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев лично встретились 28 ноября. Они договорились о совместной работе.

О встрече сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечается, что руководство РФС договорилось с губернатором о совместном противодействии коррупции в профессиональной клубном футболе. «Все необходимые для расследования материалы уже переданы правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

Ранее о такой же передаче информации следствию сообщил и сам Федорищев. Он рассказал об этом после того, как РПЛ выпустила совместное заявление нескольких клубов с требованием подтверждений его словам.

Заявление стало реакцией на рассказ губернатора о долге клуба «Крылья Советов» перед судейским корпусом. 36 миллионов нужно было заплатить как взятку за положительные для «Крыльев» решения. Рассказал об этом Федорищеву один из сотрудников клуба. Губернатор сначала вместо обращения в правоохранительные органы передал данные министру спорта Михаилу Дегтяреву.

Опрошенные «Фонтанкой» судьи считают, что за скандалом стоит не коррупция в судейском корпусе, а исключительно внутренние проблемы клуба.

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Комментарии
3
Святослав-ужас хазар
1 час
" Пчелы против меда" - точнее и не скажешь, когда читаю о " намерении РФС протвдействовать коррупции. Весь наш футбол просто пронизан коррупционной гнилью. Кто хотя ьы на 5% в теме, тот понимает. Главное для быдла вывесить вывеску " Спокойно. Боремся. Ещё чуть-чуть"
Отец Родной
55 минут
Выпросил долю, больше коррупции не будет))))
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