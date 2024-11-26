«500 млн черного нала». Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о подкупе футбольных судей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Источник: П/с губ-ра Самарской обл /ТАСС







Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в судейском корпусе российского футбола. По его словам, «Крылья Советов» должны неким «преступникам» 36 миллионов рублей. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что взорвало российское футбольное болото.

Громкое заявление губернатор сделал в ходе заседания Комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Фрагмент своего выступления он опубликовал в собственном Telegram-канале. Кроме Федорищева в заседании участвовали такие высокопоставленные чиновники, как помощник президента Алексей Дюмин (к слову, бывший начальник Федорищева), глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Я предлагаю в качестве KPI губернаторов поставить прекращение направления денег налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе. Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба „Крылья Советов“. Он мне сказал: „Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за „Крылья“. У нас есть еще один долг — это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил, на что. Он ответил: „Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление. Вам знать не надо“. В конце концов он мне рассказал», — заявил Федорищев.

По его словам, «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Федорищев подчеркнул, что в период проведения СВО на такие вещи надо обращать особое внимание, и конкретно он «свою часть пути проделал».

Также он добавил, что коррупция в судейском корпусе — это не единичные случаи, а система, с которой согласились все российские клубы. При этом конечно же ситуация не поголовная, и среди судей есть «замечательные профессионалы, сильные и очень уважаемые эксперты».

«Я точно знаю, что в таком узком участке, как судейская система профессионального футбола, все, что нужно сделать, — это взять и перестать выделять финансирование командам, которые в этом участвуют. Их немного, порядка 10 в высшей лиге. Конечно же, в других тоже это есть. Люди, которые мне предъявили 36 миллионов бюджетных… нет, не бюджетных точнее, а наличных денег в сумке, чтобы я принес в эту систему… Я точно знаю, что это негодяи, воры и даже аферисты. Наверное, не 36 миллионов, а меньше ждали, просто коррупционная цепочка подразумевает маржинальность для тех, кто передает. По консервативной оценке этот рынок составляет 500 миллионов черного, как говорят, нала», — заявил губернатор Самарской области.

В финале он подчеркнул, что эта система сложная и копилась годами, и что он в одиночку с этим не справится. В итоге пострадают «Крылья Советов», которые после этого начнут засуживать. Поэтому Федорищев попросил присоединиться к нему других губернаторов, которые вкладываются в профессиональный футбол. По его словам, он уже «аккуратно пообщался с коллегами» и они подтвердили ему, что знают о коррупции среди российских судей.

Быстрее всех на заявление губернатора Самарской области отреагировали в Российском футбольном союзе.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — заявили в пресс-службе РФС.

Президент РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что лига занимает позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе, и что заявление Федорищева следует рассматривать со всей серьезностью.

«Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола. Вместе с тем лига провела мониторинг работы судейского корпуса и сформировала ряд практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности, которые ранее направили в РФС для рассмотрения на исполкоме в декабре текущего года. На протяжении последней пары лет мы последовательно выступаем за прозрачность работы судейского корпуса и его информационную открытость», — цитирует Александра Алаева Telegram-канал РПЛ.

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» отказался от комментариев, заметив, что вопросы надо задавать, прежде всего, «Крыльям Советов», а потом РПЛ и РФС.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что заявление Федорищева — это или попытка прямого подрыва департамента судейства, или кто-то таким образом пытается прикрыть проблемы в «Крыльях Советов».

«Там ведь (прим. — в Самаре) какая-то чистка идет, какие-то перестановки в руководстве. Опять же там убрали спортивного директора, и других людей поубирали. И вдруг оказалось, что недосчитались 36 миллионов, которые якобы как-то с судьями связаны. Пока какие-то выводы делать вообще не надо, надо просто ждать и слушать, что будет дальше. Если уж губернатор сказал „А“, надо теперь говорить и „Б“. Скажет — тогда и мы с вами дальше поговорим. А вообще ничего удивительного. Было же дело „Чайки“ (первый доказанный случай договорных матчей в российском футболе — ред.). Почему сейчас об этом в „Крыльях“ заговорили, когда клуб переживает не лучшие времена? Я, кстати, не помню даже, чтобы арбитры как-то особенно помогали „Крыльям“. Так что все это очень странно выглядит», — заявил Федотов «Фонтанке».

По мнению бывшего судьи и руководителя ряда российских футбольных клубов Игоря Егорова, заявление губернатора вряд ли как-то скажется на судьях.

«Все эти разоблачения очень странные. Какие-то люди что-то там говорят губернатору, что у нас задолженности перед судьями… Ну я не знаю, кто-то, по-моему, из дурдома сбежал. Слышал, что там в „Крыльях“ пытаются навести порядок. Теперь точно будет какое-то расследование. Это все очень серьезные заявления, которые невозможно проигнорировать. Кому-то за свои слова придется ответить. А на российских судьях это никак не скажется. Я уверен, что это просто чья-то блажь. Кто-то пытается какие-то деньги списать на кого-то. Вот и все», — подчеркнул Игорь Егоров.

Добавим, что уже после того, как поднялся шум, Федорищев заявил журналистам, что у него нет фактов, подтверждающих коррупцию, чтобы обратиться с ними в правоохранительные органы. По его словам, подобные схемы совершаются таким образом, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Однако молчать об этом нельзя, уверен губернатор. Пока непонятно, какие будут последствия для всего российского футбола, а вот «Крыльям» теперь грозит дисквалификация за подкуп судей.