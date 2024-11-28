Губернатор Самарской области Федорищев передал факты коррупции в российском футболе правоохранителям

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с официальным письмом, в котором просят раскрыть информацию о возможных коррупционных схемах в российском футболе. Об этом говорится в коллективном заявлении клубов, которое опубликовано на сайте РПЛ 28 ноября.

Руководство клубов считает, что обвинения в адрес судейства требуют серьезных доказательств. По их мнению, необоснованные заявления наносят ущерб репутации клубов, задевают чувства болельщиков, подрывают доверие к спорту и могут привести к финансовым и имиджевым потерям.

В связи с этим РПЛ направила письмо Федорищеву, подчеркнув важность расследования поднятых вопросов. «Мы готовы участвовать в расследовании, инициировать обращения в органы РФС и правоохранительные структуры для выяснения всех обстоятельств и наказания виновных», — добавили в заявлении лиги.

В ответ на заявление РПЛ губернатор в своем telegram-канале подтвердил, что передал данные о коррупции правоохранительным органам, отметив, что не может раскрыть детали из-за следственных действий. Кроме того, он выразил разочарование тем, что клубы РПЛ вместо инициатив по реформам лишь потребовали подтверждений.

«Я надеялся, что это станет шансом для перехода футбола на новый уровень честности, но мы продолжим бороться за чистый спорт», — заявил Федорищев.

Ранее губернатор сообщил, что футбольный клуб «Крылья Советов» якобы задолжал 36 млн рублей за «судейскую помощь». Как уточнил Федорищев в интервью РБК, эта информация поступила от одного из сотрудников клуба, чье имя не разглашается. Он отметил, что вместо обращения в правоохранительные органы передал данные министру спорта Михаилу Дегтяреву. Проверка деятельности клуба привела к увольнению спортивного директора и временному отстранению руководства.

Российский футбольный союз (РФС) выразил готовность работать с властями Самарской области и заявил, что изложенные губернатором факты требуют официального расследования. Президент РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что необходимо тщательно проверить слова Федорищева о возможной коррупции среди судей.