На заседании комиссии Госсовета РФ по развитию спорта губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял тему коррупции в российском футбольном судействе. Видеозапись заявления опубликована 26 ноября в Telegram-канале губернатора.

В своем выступлении он сообщил о долге футбольного клуба «Крылья Советов» в размере 36 миллионов рублей, связанном с действиями лиц, замешанных в коррупции среди судей.

Федорищев рассказал, что около двух месяцев назад представитель клуба обратился к нему с информацией о дополнительной задолженности. На вопрос о назначении этих средств чиновник ответил уклончиво, заявив, что это «преступление» и детали знать не обязательно. Позже выяснилось, что указанные средства предназначались для выплат людям, причастным к коррупционным схемам в судейском корпусе российского футбола.

Федорищев также отметил, что коррупционная система в судейском корпусе существует уже несколько лет и, по его словам, многие негласно приняли это как норму. Однако он подчеркнул, что Российский футбольный союз предпринимает шаги для решения проблемы. В частности, были увеличены официальные зарплаты арбитров, которые теперь составляют от 6 до 7 миллионов рублей в год. По мнению губернатора, такой доход достаточен, чтобы судьи могли профессионально выполнять свои обязанности, не прибегая к коррупционным схемам.

Федорищев стал губернатором Самарской области в сентябре. За него проголосовали 79,56 процентов местных жителей. До этого он работал заместителем губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и председателем правительства Тульской области. 14 мая Дюмин был назначен помощником президента Путина.