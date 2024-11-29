Генпродюсер KION Игорь Мишин ушел из компании «по личным обстоятельствам». Ранее у него прошли обыски

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин покинул компанию. Об этом он сам 29 ноября сообщил в социальных сетях, а также подтвердила пресс-служба KION.

«Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами», — отметили там. На странице самого Мишина поста с сообщением об уходе из компании в публичном доступе нет, однако в сохраненной копии, которую разместила у себя в телеграм-канале режиссер Валерия Гай Германика, сообщается, что медиаменеджер принял решение также закончить карьеру в индустрии.