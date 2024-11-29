Генпродюсер KION Игорь Мишин ушел из компании «по личным обстоятельствам». Ранее у него прошли обыски

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин покинул компанию. Об этом он сам 29 ноября сообщил в социальных сетях, а также подтвердила пресс-служба KION.
«Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами», — отметили там. На странице самого Мишина поста с сообщением об уходе из компании в публичном доступе нет, однако в сохраненной копии, которую разместила у себя в телеграм-канале режиссер Валерия Гай Германика, сообщается, что медиаменеджер принял решение также закончить карьеру в индустрии.
На прошлой неделе к нему домой пришли с обысками. Телеграм-канал 112 писал, что Мишина проверяют на связь с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом), который в ноябре 2024 года внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в загородном доме Игоря Мишина. Сообщалось, что в результате правоохранители нашли сверток, его содержимое отправили на экспертизу. Ранее его также подозревали в организации «голой вечеринки» в клубе «Мутабор».
* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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