Девелопер «Еврострой» купил Серный остров

Структура девелопера «Еврострой» стала владельцем ООО «Сервиспожзащита», которое является владельцем Серного острова. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 29 ноября.

Ранее ООО «Сервиспожзащита» принадлежала предпринимателю Алексею Комракову, теперь единственным собственником является ООО «Экобалт», которое в равных долях принадлежит совладельцам «Евростроя» Валерию и Оксане Кравцовым.

По данным СПАРК, почти вся земля на Серном острове записана на ООО «Сервиспожзащита». Середина, 1,1 га, — у компании в собственности, а то, что вдоль береговой линии и под мостом (около 1,9 га), оформлено в долгосрочную аренду у города.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Евростроя» о планах по редевелопменту территории. Алексей Комраков воздержался от комментария.

Алексей Комраков получил в полное распоряжение Серный остров в 2016 году, а впервые в числе учредителей ООО «Сервиспожзащита» он появился в 2014 году. В 2019 году он планировал построить там гостиницу с яхт-клубом. В последние годы территория Серного острова стала неформальным общественным пространством с яхт-клубом и летними барами.

ГК «Еврострой» основана в 1996 году. ООО «Еврострой» (выручка в 2023 году 524,8 млн рублей) в равных долях принадлежит Валерию и Оксане Кравцовым. В состав группы также входят собственная генподрядная организация и управляющая компания. За время работы застройщик ввел более 200 тыс. кв. м недвижимости.