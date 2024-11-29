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Город Недвижимость Девелопер «Еврострой» купил Серный остров

Девелопер «Еврострой» купил Серный остров

3 931
9 комментариев

Структура девелопера «Еврострой» стала владельцем ООО «Сервиспожзащита», которое является владельцем Серного острова. Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 29 ноября.

Ранее ООО «Сервиспожзащита» принадлежала предпринимателю Алексею Комракову, теперь единственным собственником является ООО «Экобалт», которое в равных долях принадлежит совладельцам «Евростроя» Валерию и Оксане Кравцовым.

По данным СПАРК, почти вся земля на Серном острове записана на ООО «Сервиспожзащита». Середина, 1,1 га, — у компании в собственности, а то, что вдоль береговой линии и под мостом (около 1,9 га), оформлено в долгосрочную аренду у города.

«Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы «Евростроя» о планах по редевелопменту территории. Алексей Комраков воздержался от комментария.

Алексей Комраков получил в полное распоряжение Серный остров в 2016 году, а впервые в числе учредителей ООО «Сервиспожзащита» он появился в 2014 году. В 2019 году он планировал построить там гостиницу с яхт-клубом. В последние годы территория Серного острова стала неформальным общественным пространством с яхт-клубом и летними барами.

ГК «Еврострой» основана в 1996 году. ООО «Еврострой» (выручка в 2023 году 524,8 млн рублей) в равных долях принадлежит Валерию и Оксане Кравцовым. В состав группы также входят собственная генподрядная организация и управляющая компания. За время работы застройщик ввел более 200 тыс. кв. м недвижимости.

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Комментарии
9
михаил.ру
1 час
Столько жилья построили, и всего 500 млн прибыли показали!! Виртуозы! не иначе
Kostyn
1 час
Будущее этой территории предсказать не трудно. Высокие заборы, по десять камер наблюдения на каждом углу, внутри всегда пустынно, при чем, все квартиры проданы. Кто там живет, кто эти люди, где они? Я каждый день хожу на работу мимо этих элитных ЖК, я там не вижу вообще никого, ни одного человека! А все квартиры проданы... Кто там живет, люди невидимки? А может там живут люди которые очень бы не хотели, чтобы их видели. Когда это уже наконец то закончится, этот спрут - элитное жилье, которое кормит не мало городских чиновников, и главное, ничего хорошего городу и его жителям не приносит! Надо ввести мораторий на десять лет, на строительство элитного жилья!
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