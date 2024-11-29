Теперь обитаемый. ГК «Еврострой» построит на Серном острове концептуальный отель с яхтенной мариной

ГК «Еврострой», которая выкупила Серный остров, намерена построить на его территории концептуальный отель с яхтенной мариной. Об этом 29 ноября рассказала «Фонтанке» генеральный директор девелопера Оксана Кравцова.

«Мы планируем построить на острове концептуальный отель на 650 номеров формата City-Resort», - отметила она. Номера будут категории минимум 4 звезды. Инфраструктура будет включать зоны для фитнеса и SPA, панорамный бассейн, рестораны, конференц-залы. Также у гостиницы будет паркинг, салоны красоты, коворкинг, бутики и собственная марина с яхт-клубом.

По словам Оксаны Кравцовой, в прошлом году «Еврострой» начал заниматься управлением собственными бутик-отелями. Первый открылся на Крестовском острове в составе жилого комплекса «Олимпийская деревня». Второй вскоре появится в проекте «Приоритет» на Воскресенской набережной, 32, а третий — в клубном доме «Мадонна Бенуа» на Малом проспекте П. С., рассказала она. «Бизнес оказался успешным, и мы хотим его масштабировать», — подчеркнула глава «Евростроя».

29 ноября структура девелопера «Еврострой» стала владельцем ООО «Сервиспожзащита», которое является владельцем большей части Серного острова и арендует остальную. Ранее компания принадлежала предпринимателю Алексею Комракову. Сумма сделки не раскрывается.