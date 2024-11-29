В «Семьянюках» встретят зиму клоунским квартирником

Федерико Феллини как-то сказал: «Клоун провоцирует нас на жизнь». А что если клоун не один, а их собралась целая компания? 1 декабря в театре «Семьянюки» на «Зимонике» соберутся шпионы детства во взрослом мире (как выразился Слава Полунин), волшебники абсурда и мастера перевоплощений. Клоунский квартирник открыт не только для детей, но и для всех взрослых, жаждущих праздника и разрешения быть собой — странным, чудаковатым, смешным.
Зрителей ждут клоунские репризы, музыкальные номера, головокружительные трюки, остроумные пародии, и, конечно же, неподражаемая клоунская магия — все, что дает нам ощущение радости жизни.
Среди виртуозов смеха: Павел Алёхин — танцующий клоун из легендарного театра Антона Адасинского DEREVO и «Снежного шоу» Славы Полунина; Евгений Чумак — мим и клоун, деливший сцену с самим Олегом Поповым; Ольга Скрипачёва — обладательница Гран-при «Смешного фестиваля» и участница международного фестиваля «Монокль»; Александр Громыко — Шут из сериала «Этерна» и создатель пластического спектакля «Языческий сон»; Мария Галкина — исследовательница новой клоунады; и Вера Егорова — поющая актриса и танцующий клоун, черпающая вдохновение от греческих духовенств до лондонских окраин.
Интрига вечера — специальный гость, известный актер театра и кино, чье имя создатели вечера раскроют зрителям лишь в день премьеры.
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