В «Семьянюках» встретят зиму клоунским квартирником

Федерико Феллини как-то сказал: «Клоун провоцирует нас на жизнь». А что если клоун не один, а их собралась целая компания? 1 декабря в театре «Семьянюки» на «Зимонике» соберутся шпионы детства во взрослом мире (как выразился Слава Полунин), волшебники абсурда и мастера перевоплощений. Клоунский квартирник открыт не только для детей, но и для всех взрослых, жаждущих праздника и разрешения быть собой — странным, чудаковатым, смешным.