10 фактов о мостах Петербурга, которые вы не знаете

Петербург славится своими мостами, а те — своей историей. По случаю Дня мостов, который отмечается 29 ноября, проверьте, хорошо ли вы знаете наши переправы?

1. Старейший мост Петербурга был разводным

Источник: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»







Иоанновский мост — что логично, ровесник Петербурга: наплавной деревянный мост соединил крепость на Заячьем острове, откуда город начинался, с Березовым (ныне — Петроградским) островом, в 1703 году. А в 1706 году его заменил постоянный деревянный на свайных опорах с подъемной частью посередине — тогда у него появилось имя: Петровский. Подъемный пролет сохранили и при перестройке моста в 1738 году, когда мост стал 16-пролетным. И даже когда в 1801–1802 годах деревянную часть моста заменили восьмипролетным сооружением шпренгельной системы, у него осталась однокрылая подъемная часть. Разводить такой мост приходилось вручную.

2. По Аничкову мосту водили слонов

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Мост в створе Большой першпективы (нынешнего Невского проспекта) был построен одновременно с самим трактом, который в ту пору был бревенчатым. Указ «за большой Невою на Фонтанной реке по першпективе сделать мост» подписал Петр I в 1715 году. Мост был деревянный, неширокий: проехать по нему одномоментно могла только одна повозка, название получил по фамилии своего строителя — инженера, подполковника Михаила Аничкова. Уже в 1721 году мост перестроили также в деревянный, но с подъемной частью для прохода небольших судов и барж, а в 1741 году усилили, чтобы по нему могли пройти подаренные русской императрице 14 слонов. Мост в дальнейшем перестраивали еще и в 1749 году (убрали подъемную часть и раскрасили дерево под гранит), и в 1841 году — тогда-то на нем и появились знаменитые кони Клодта.

3. На Дворцовом мосту планировали башни выше Зимнего дворца

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Городская дума заключила в 1911 году контракт на строительство моста на 4 400 000 рублей с Обществом Коломенского завода, причем строить полагалось только из отечественных материалов и силами русских рабочих и инженеров. Изначально мост должен был выглядеть совсем не так: архитектор Р. Ф. Мельцер видел на нем 4 грандиозные башни-фонари на опорах разводного пролета, высота которых превышала высоту Зимнего дворца: в них подразумевались лифты для электромонтеров и балконы. Снаружи башни предполагалось украсить скульптурой, орнаментами, картушами, коронами. И на постаменте каждой хотели установить по две статуи из монолитного гранита. Однако строительство затянулось: случилось наводнение, а потом Первая мировая война. Да и против больших фонарей выступил Техническо-строительный комитет: гигантские фонари могли испортить вид «свободного до сего времени пространства над рекою», и было одобрено другое архитектурное решение.

4. Троицкий мост мог построить Эйфель

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Среди участников конкурса на строительство этого моста была фирма Эйфеля — строителя главной достопримечательности Парижа. Но победили другие французы — компания «Батиньоль»: она предложила новую технологию, позволявшую снизить расход металла. Мост заложили в августе 1897 года в присутствии президента Франции — несмотря на политическое сближение двух стран в ту пору, строили его, по договору, только российские рабочие и только из отечественных материалов. Мост с 1918 по 1934 год называли мостом Равенства, затем — Кировским. Как вы помните, он разводится так, как другие — у него однокрылый разводной пролет у левого берега. Но середину можно найти по точке на перилах — где узоры решетки меняют наклон.

5. Фонари с первого Благовещенского моста стоят на Марсовом поле

Источник: citywalls Благовещенский мост в 1854 году

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Открытый в 1850 году Благовещенский мост был первой постоянной переправой через Неву. Первый мост был восьмипролетным, чугунным. Разведение осуществлялось с помощью поворотной системы: два крыла со стороны Васильевского острова раздвигались в горизонтальной плоскости, параллельно поверхности воды. На момент своего открытия Благовещенский мост был самым длинным в Европе — около 300 метров. В 1936–1938 годах его перестроили, сделав разводным средний пролет. Кстати, фонари со старого моста до сих пор стоят на Марсовом поле.

6. Литейный мост разводили вручную

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Литейный мост заложили 30 августа 1875 года, конструкция его механизма считалась прорывной — хотя поначалу разведение осуществлялось при помощи ручного механизма, для чего нужны были силы 8 человек. Разводной пролет поворотной системы находился у левого берега. Вскоре установили водяную турбину мощностью 35 лошадиных сил, подсоединенную к городскому водопроводу, — единственная в мире система позволяла развести мост всего за 20 минут. Но это не единственное новшество Литейного моста — он стал первым в мире постоянным мостом, который освещался электричеством.

7. На висячем Почтамтском мосту были турникеты

Почтамтский мост — единственный в Петербурге висячий, где до сих пор используется оригинальная конструкция первой четверти XIX века. Деревянный мост XVIII века заменили однопролетным висячим в 1823–1824 годах, причем нужен горожанам он был настолько, что те принялись по нему ходить еще до окончания его строительства. Как и сейчас, тогда при движении пешеходов мост раскачивался из-за небольшой жесткости — чтобы это не повлекло последствий, на входах установили крестообразные вертушки — турникеты для регулирования движения пешеходов. Интересно, что на долгое время он переставал быть подвесным — с 1905 года по 1983-й. Но сейчас конструкция была воссоздана в исходном виде.

8. Поцелуев мост назван в честь трактира

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Пользующийся популярностью у влюбленных Поцелуев мост, как хорошо знают петербуржцы, назван так совершенно не по романтической причине. В «Мостотресте» поясняют: рядом располагался трактир «Поцелуй», обязанный своим названием хозяину дома — купцу Никифору Поцелуеву. А его фамилия, в свою очередь, образована от слова «целовальник», означавшего чиновника, собирающего подати с кабаков.

9. Финляндский мост — «два в одном»

Финляндский железнодорожный мост состоит из двух параллельных, но отстоящих друг от друга однопутных мостов, построенных в разные десятилетия. Тот, что выше по течению, построили еще до революции — в 1910–1913 годах, а тот, что ниже, — уже в годы перестройки, в 1983–1987 годах. И разводятся они тоже по-разному: один поднимает «крыло», как и другие мосты в Петербурге, а у другого центральный пролет поднимается вверх горизонтально на опорах.

10. У моста Бетанкура был «однофамилец»

Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»







Один из самых молодых мостов Петербурга, мост Бетанкура был построен к чемпионату мира 2018 года, но само имя испанского и российского инженера Августина де Бетанкура (1758–1824) в городе уже было увековечено раньше — неофициально: бетанкуровским называли деревянный арочный мост через Большую Невку, потому что он-то как раз был построен по проекту самого Бетанкура (сейчас там находится Кантемировский мост).