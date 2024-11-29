10 фактов о мостах Петербурга, которые вы не знаете

Петербург славится своими мостами, а те — своей историей. По случаю Дня мостов, который отмечается 29 ноября, проверьте, хорошо ли вы знаете наши переправы?
1. Старейший мост Петербурга был разводным
Иоанновский мост — что логично, ровесник Петербурга: наплавной деревянный мост соединил крепость на Заячьем острове, откуда город начинался, с Березовым (ныне — Петроградским) островом, в 1703 году. А в 1706 году его заменил постоянный деревянный на свайных опорах с подъемной частью посередине — тогда у него появилось имя: Петровский. Подъемный пролет сохранили и при перестройке моста в 1738 году, когда мост стал 16-пролетным. И даже когда в 1801–1802 годах деревянную часть моста заменили восьмипролетным сооружением шпренгельной системы, у него осталась однокрылая подъемная часть. Разводить такой мост приходилось вручную.
2. По Аничкову мосту водили слонов
Мост в створе Большой першпективы (нынешнего Невского проспекта) был построен одновременно с самим трактом, который в ту пору был бревенчатым. Указ «за большой Невою на Фонтанной реке по першпективе сделать мост» подписал Петр I в 1715 году. Мост был деревянный, неширокий: проехать по нему одномоментно могла только одна повозка, название получил по фамилии своего строителя — инженера, подполковника Михаила Аничкова. Уже в 1721 году мост перестроили также в деревянный, но с подъемной частью для прохода небольших судов и барж, а в 1741 году усилили, чтобы по нему могли пройти подаренные русской императрице 14 слонов. Мост в дальнейшем перестраивали еще и в 1749 году (убрали подъемную часть и раскрасили дерево под гранит), и в 1841 году — тогда-то на нем и появились знаменитые кони Клодта.
3. На Дворцовом мосту планировали башни выше Зимнего дворца
Городская дума заключила в 1911 году контракт на строительство моста на 4 400 000 рублей с Обществом Коломенского завода, причем строить полагалось только из отечественных материалов и силами русских рабочих и инженеров. Изначально мост должен был выглядеть совсем не так: архитектор Р. Ф. Мельцер видел на нем 4 грандиозные башни-фонари на опорах разводного пролета, высота которых превышала высоту Зимнего дворца: в них подразумевались лифты для электромонтеров и балконы. Снаружи башни предполагалось украсить скульптурой, орнаментами, картушами, коронами. И на постаменте каждой хотели установить по две статуи из монолитного гранита. Однако строительство затянулось: случилось наводнение, а потом Первая мировая война. Да и против больших фонарей выступил Техническо-строительный комитет: гигантские фонари могли испортить вид «свободного до сего времени пространства над рекою», и было одобрено другое архитектурное решение.
4. Троицкий мост мог построить Эйфель
Среди участников конкурса на строительство этого моста была фирма Эйфеля — строителя главной достопримечательности Парижа. Но победили другие французы — компания «Батиньоль»: она предложила новую технологию, позволявшую снизить расход металла. Мост заложили в августе 1897 года в присутствии президента Франции — несмотря на политическое сближение двух стран в ту пору, строили его, по договору, только российские рабочие и только из отечественных материалов. Мост с 1918 по 1934 год называли мостом Равенства, затем — Кировским. Как вы помните, он разводится так, как другие — у него однокрылый разводной пролет у левого берега. Но середину можно найти по точке на перилах — где узоры решетки меняют наклон.
5. Фонари с первого Благовещенского моста стоят на Марсовом поле
Открытый в 1850 году Благовещенский мост был первой постоянной переправой через Неву. Первый мост был восьмипролетным, чугунным. Разведение осуществлялось с помощью поворотной системы: два крыла со стороны Васильевского острова раздвигались в горизонтальной плоскости, параллельно поверхности воды. На момент своего открытия Благовещенский мост был самым длинным в Европе — около 300 метров. В 1936–1938 годах его перестроили, сделав разводным средний пролет. Кстати, фонари со старого моста до сих пор стоят на Марсовом поле.
6. Литейный мост разводили вручную
Литейный мост заложили 30 августа 1875 года, конструкция его механизма считалась прорывной — хотя поначалу разведение осуществлялось при помощи ручного механизма, для чего нужны были силы 8 человек. Разводной пролет поворотной системы находился у левого берега. Вскоре установили водяную турбину мощностью 35 лошадиных сил, подсоединенную к городскому водопроводу, — единственная в мире система позволяла развести мост всего за 20 минут. Но это не единственное новшество Литейного моста — он стал первым в мире постоянным мостом, который освещался электричеством.
7. На висячем Почтамтском мосту были турникеты
Почтамтский мост — единственный в Петербурге висячий, где до сих пор используется оригинальная конструкция первой четверти XIX века. Деревянный мост XVIII века заменили однопролетным висячим в 1823–1824 годах, причем нужен горожанам он был настолько, что те принялись по нему ходить еще до окончания его строительства. Как и сейчас, тогда при движении пешеходов мост раскачивался из-за небольшой жесткости — чтобы это не повлекло последствий, на входах установили крестообразные вертушки — турникеты для регулирования движения пешеходов. Интересно, что на долгое время он переставал быть подвесным — с 1905 года по 1983-й. Но сейчас конструкция была воссоздана в исходном виде.
8. Поцелуев мост назван в честь трактира
Пользующийся популярностью у влюбленных Поцелуев мост, как хорошо знают петербуржцы, назван так совершенно не по романтической причине. В «Мостотресте» поясняют: рядом располагался трактир «Поцелуй», обязанный своим названием хозяину дома — купцу Никифору Поцелуеву. А его фамилия, в свою очередь, образована от слова «целовальник», означавшего чиновника, собирающего подати с кабаков.
9. Финляндский мост — «два в одном»
Финляндский железнодорожный мост состоит из двух параллельных, но отстоящих друг от друга однопутных мостов, построенных в разные десятилетия. Тот, что выше по течению, построили еще до революции — в 1910–1913 годах, а тот, что ниже, — уже в годы перестройки, в 1983–1987 годах. И разводятся они тоже по-разному: один поднимает «крыло», как и другие мосты в Петербурге, а у другого центральный пролет поднимается вверх горизонтально на опорах.
10. У моста Бетанкура был «однофамилец»
Один из самых молодых мостов Петербурга, мост Бетанкура был построен к чемпионату мира 2018 года, но само имя испанского и российского инженера Августина де Бетанкура (1758–1824) в городе уже было увековечено раньше — неофициально: бетанкуровским называли деревянный арочный мост через Большую Невку, потому что он-то как раз был построен по проекту самого Бетанкура (сейчас там находится Кантемировский мост).
В материале использована информация с официального сайта «Мостотреста».
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