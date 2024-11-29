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Афиша Plus Девушка с картины отправится на поиски реальности

Девушка с картины отправится на поиски реальности

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Первого декабря в арт-резиденции «Шкаф» и 8 декабря в Центре добрососедства театров «Дом» состоится премьера драматургического спектакля «Девушка с картины», который приглашает зрителей на поиски реальности в мире, где границы между действительностью и фантазией стираются.

Источник:

«Девушка с картины» предлагает необычный формат спектакля, где автор пьесы, Дарья Желомонова, отталкивается от слова и истории, а не от формы. Этот спектакль — продолжение ее эксперимента, в котором драматург исследует возможности театрального текста и его раскрытия на сцене без режиссерской обработки. Изначально зародившись как эскиз, он эволюционировал, сохранив первозданную чистоту драматургического импульса, приобретя при этом визуальное воплощение. Центральной темой спектакля является дуальность человеческого бытия, когда человек выбирает между реальностью и придуманными мирами.

В основу пьесы легли документальные материалы — монологи молодой девушки, которая проживает свою жизнь как искусство. Ее мир — калейдоскоп придуманных реальностей: она влюбляется в Пушкина, Высоцкого, Петербург, но в конечном итоге сталкивается с правдой жизни, которая разрушает ее идеальный мир. Это размышление о соприкосновении мира личности с миром других людей, о бездне, которая скрывается за каждым из нас и отражается в нашем восприятии. Живем ли мы в гармонии с действительностью или, стремясь к устойчивости, все дальше уходим в придуманные вселенные, убегая от самих себя?

В спектакле участвуют актрисы Мария Культикова, Анна Волкова, Елизавета Солдатенкова и Александра Ледак, которые разложат монолог девушки на несколько внутренних голосов.

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