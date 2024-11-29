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Происшествия Учеников школы № 204 на Миллионной улице эвакуировали

Учеников школы № 204 на Миллионной улице эвакуировали

2 794
9 комментариев

В Петербурге днем 29 ноября эвакуировали учеников школы № 204 на Миллионной улице. Причина, по которой детей и учителей вывели из учебного заведения, уточняется. 

Эвакуацию учащихся журналисту «Фонтанки» подтвердили в администрации школы. 

Школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков основана в 1995 году. По информации с официального сайта учреждения, общее число обучающихся в 2023–2024 учебном году составило 475 человек.

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Комментарии
9
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Что за "иностранные языки" там изучают? Китайский и фарси, надеюсь.
281306153
2 часа
Вранье школе лет 50 если не больше в 90е считалась лицеем престижным а потом скатилась куда то
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