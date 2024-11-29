Учеников школы № 204 на Миллионной улице эвакуировали

В Петербурге днем 29 ноября эвакуировали учеников школы № 204 на Миллионной улице. Причина, по которой детей и учителей вывели из учебного заведения, уточняется.

Эвакуацию учащихся журналисту «Фонтанки» подтвердили в администрации школы.

Школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков основана в 1995 году. По информации с официального сайта учреждения, общее число обучающихся в 2023–2024 учебном году составило 475 человек.