В Финляндии раскрыли распределение квот для беженцев на 2025 год

Правительство Финляндии 28 ноября на общем заседании совета министров приняло решение о распределении квоты на беженцев на следующий год: о том, из каких групп беженцев будет состоять квота и сколько мест будет выделено для каждой группы. Всего в 2025 году страна примет 500 беженцев по квотам, сообщает Министерство внутренних дел.
Согласно распределению, Финляндия примет в 2025 году 150 афганских беженцев из Ирана, 120 конголезских беженцев из Руанды, 100 сирийских беженцев из Турции, 50 венесуэльских беженцев из Перу и 30 беженцев, эвакуированных из Ливии в Руанду.
50 мест отведены под экстренные случаи без ограничения по гражданству или региону.
Согласно сообщению МВД, при выборе беженцев особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам: детям, женщинам и инвалидам, представителям культурных и этнических групп, подвергающихся преследованиям в своих странах, и лицам, находящимся в особенно тяжелом положении в лагерях.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.