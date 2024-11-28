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Финляндия В Финляндии раскрыли распределение квот для беженцев на 2025 год

В Финляндии раскрыли распределение квот для беженцев на 2025 год

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6 комментариев

Правительство Финляндии 28 ноября на общем заседании совета министров приняло решение о распределении квоты на беженцев на следующий год: о том, из каких групп беженцев будет состоять квота и сколько мест будет выделено для каждой группы. Всего в 2025 году страна примет 500 беженцев по квотам, сообщает Министерство внутренних дел.

Согласно распределению, Финляндия примет в 2025 году 150 афганских беженцев из Ирана, 120 конголезских беженцев из Руанды, 100 сирийских беженцев из Турции, 50 венесуэльских беженцев из Перу и 30 беженцев, эвакуированных из Ливии в Руанду.

50 мест отведены под экстренные случаи без ограничения по гражданству или региону.

Согласно сообщению МВД, при выборе беженцев особое внимание уделяется наиболее уязвимым группам: детям, женщинам и инвалидам, представителям культурных и этнических групп, подвергающихся преследованиям в своих странах, и лицам, находящимся в особенно тяжелом положении в лагерях.

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Финляндия Беженцы Квоты МВД
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Комментарии
6
Ankor
1 час
Всё правильно, нужно заместить коренной народ.
Mårran17-2
19 минут
У меня экстренный случай
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