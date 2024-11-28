В Финляндии раскрыли распределение квот для беженцев на 2025 год

Правительство Финляндии 28 ноября на общем заседании совета министров приняло решение о распределении квоты на беженцев на следующий год: о том, из каких групп беженцев будет состоять квота и сколько мест будет выделено для каждой группы. Всего в 2025 году страна примет 500 беженцев по квотам, сообщает Министерство внутренних дел.