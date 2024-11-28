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Афиша Plus «Он-центр» даст зрителям индульгенцию через игру

«Он-центр» даст зрителям индульгенцию через игру

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Независимый петербургский театр «Он-центр» приглашает на премьеру интерактивного спектакля «Индульгенция. Игра», которая состоится 30 ноября и 17 декабря. Этот спектакль — слияние театра и жизни, где зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками и соавторами действия.

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В «Индульгенции. Игре» актеры будут мгновенно переводить истории и эмоции зрителей в живое представление. Этот формат, известный как театр историй, или плейбэк-театр, позволяет зрителям поделиться своими переживаниями и получить уникальный, неповторимый опыт.

Это путешествие по театру, открывающее бесконечные возможности творческого выражения. Театр «Он-центр» собрал воедино все лучшие аспекты театра, чтобы удовлетворить любой вкус: традиционный театр, современные документальные формы, театр историй.

Независимый социально-драматический театр «Он-центр» существует с 2018 года и работает в ключе терапевтического театра. Это плейбэк, документальные и социальные спектакли, спектакли-медитации и многое другое.

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