Театр «НИТИ» переместит Шарикова и профессора Преображенского в новую реальность

30 ноября театр «НИТИ» приглашает зрителей на премьеру спектакля «Собачье сердце» — современную интерпретацию знаменитой повести Михаила Булгакова. Режиссер Вероника Мамонова определяет жанр постановки как карикатуру, где за гротескными образами и абсурдными ситуациями скрывается пугающая реальность 21 века — как мало мы изменились за сто лет. Вероника Мамонова предлагает взглянуть на эту историю через призму времени: декорации сменились, технологии продвинулись, а вот мечты, страхи и слабости остались прежними.

История о профессоре Преображенском, который осмелился бросить вызов природе, создавая «нового человека», давно стала классикой. Но кто такой Шариков сегодня? Кем он рожден — экспертом с экрана, соседом по лестничной клетке или внутренним голосом каждого из нас? И что делать с разрухой, которая, как известно, начинается не с улиц, а с голов? Сможет ли «новый человек» изменить мир? «Кто несет ответственность?» — вопросы, повисающие в воздухе, как запах эфира после операции.