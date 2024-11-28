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Афиша Plus Театр Поколений выпускает премьеру о послевоенном поколении Германии

Театр Поколений выпускает премьеру о послевоенном поколении Германии

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29 и 30 ноября в Театре Поколений состоится премьера спектакля «Плоды небытия» по пьесе Фердинанда Брукнера, которая была переведена на русский язык специально для этой постановки.

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Имя Фердинанда Брукнера не столь известно в русском театре. Но Театр Поколений его помнит, и очень хорошо — именно его «Болезни молодости» стали когда-то визитной карточкой театра. Теперь, спустя годы, театр вновь обращается к творчеству этого австрийского драматурга, на этот раз, чтобы взглянуть в лицо его самому мрачному творению. «Плоды небытия» — финальная точка в его монументальном цикле о немецкой молодежи, опаленной пламенем двух мировых войн.

Добро пожаловать в 1948 год, в послевоенную Германию, где руины еще дымятся, а души людей изувечены не меньше, чем города. На сцену выйдут не герои и не жертвы, а подростки — потерянные, озлобленные, ни во что не верящие. Они — дети войны, которые усвоили ее жестокие уроки слишком хорошо. Изнасилования, убийства, идеологическая расправа — поступки пугают своей бесчеловечностью, но так ли однозначна их вина?

Валентин Левицкий, режиссер спектакля, не спешит выносить приговор. Он предлагает нам стать свидетелями сложного и болезненного процесса, сделать попытку разобраться в природе зла. Что это — врожденная жестокость или отголоски войны? Где проходит граница между преступлением и наказанием, виной и покаянием? И самое главное — возможно ли прощение там, где, кажется, не осталось ничего, кроме пустоты? Он заставляет нас задуматься о том, что значит быть человеком в мире, где границы между добром и злом размыты, а надежда едва теплится во мраке.

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