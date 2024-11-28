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Происшествия Жительница Всеволожска пострадала в битве со взбесившейся мультиваркой

Жительница Всеволожска пострадала в битве со взбесившейся мультиваркой

2 581
10 комментариев

Пенсионерка из Всеволожска пострадала на собственной кухне из-за воспламенившейся мультиварки. Женщина смогла сама потушить пожар, но попала в больницу. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

Пострадавшая была доставлена в межрайонную больницу накануне вечером. У 64-летней дамы диагностировали термический ожог голеностопного сустава и стопы. Было установлено, что у хозяйки на плите загорелась мультиварка. Пытаясь сбить пламя, жительница Всеволожска получила повреждения.

Пациентку поместили в травматологию.

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Мультиварка Ожоги
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Комментарии
10
alexadmin
59 минут
Еще бы мультиварке не загореться на плите - она же пластмассовая!
276386315
57 минут
Ну если хозяйка готовила в мультиварке на плите, как тут написано, то взбесилась точно не мультиварка.
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