Жительница Всеволожска пострадала в битве со взбесившейся мультиваркой

Пенсионерка из Всеволожска пострадала на собственной кухне из-за воспламенившейся мультиварки. Женщина смогла сама потушить пожар, но попала в больницу. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 ноября.

Пострадавшая была доставлена в межрайонную больницу накануне вечером. У 64-летней дамы диагностировали термический ожог голеностопного сустава и стопы. Было установлено, что у хозяйки на плите загорелась мультиварка. Пытаясь сбить пламя, жительница Всеволожска получила повреждения.

Пациентку поместили в травматологию.