РФ и Казахстан договорились обмениваться информацией по линии спецслужб

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетил с официальным визитом Казахстан. В числе достигнутых договоренностей оказалось и сотрудничество спецслужб двух стран.

Россия и Казахстан договорились обмениваться оперативной и иной информацией по линии спецслужб для профилактики и борьбы с терроризмом, говорится в совместном заявлении Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Кремля. Как указано в документе, стороны решительно осуждают теракты, произошедшие в России в 2024 году, и договорились о тесных контактах спецслужб.

Главы государств также подчеркнули, что нацелены на дальнейшее укрепление военно-политического взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где в 2024 году председательствует Казахстан, и на повышение боеготовности Коллективных сил ОДКБ. А также высоко оценивают возможности коллективных миротворческих операций и реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности организации.