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Власть РФ и Казахстан договорились обмениваться информацией по линии спецслужб

РФ и Казахстан договорились обмениваться информацией по линии спецслужб

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1 комментарий

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетил с официальным визитом Казахстан. В числе достигнутых договоренностей оказалось и сотрудничество спецслужб двух стран.

Россия и Казахстан договорились обмениваться оперативной и иной информацией по линии спецслужб для профилактики и борьбы с терроризмом, говорится в совместном заявлении Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на сайте Кремля. Как указано в документе, стороны решительно осуждают теракты, произошедшие в России в 2024 году, и договорились о тесных контактах спецслужб.

Главы государств также подчеркнули, что нацелены на дальнейшее укрепление военно-политического взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, где в 2024 году председательствует Казахстан, и на повышение боеготовности Коллективных сил ОДКБ. А также высоко оценивают возможности коллективных миротворческих операций и реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности организации.

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Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Россия Казахстан
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
как товарищ си скажет так и будет.
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