Birch вызвали на кухонную беседу. У прокуратуры возникли вопросы к работе самого модного ресторана Петербурга

Источник: «Яндекс.Панорамы»







Прокуратура Петербурга намерена добиться закрытия пищевого производства ресторана Birch в жилой квартире на Кирочной улице, а также требует устранить несогласованные перепланировки в самом заведении. Визит ведомства стал итогом многолетней войны, которую ведут жители дома с самым титулованным общепитом Северной столицы.

О претензиях к ООО «Сазак», управляющему Birch, стало известно из письма прокурора города Виктора Мельника депутату Госдумы Михаилу Романову (есть в распоряжении «Фонтанки»). В ответ на просьбу парламентария проверить заведение общепита, на которое жаловались жители, сотрудники ведомства съездили на Кирочную улицу и теперь собираются идти в суд.

Нарекания вызвала организация работы ресторана, из разряда таких, что можно обнаружить почти в каждом заведении в центре города, — навесы, кондиционеры, маркировка продукции, упущения по части пожарной безопасности и т. д. Наконец, в помещении ресторана обнаружили несогласованные перепланировки.

Но помимо нежилого помещения, которое занимает сам ресторан Birch, ООО «Сазак» арендует еще два жилых помещения, в одном из которых находится офис, а в другом — пищевое производство. Это нарушает требования Жилищного кодекса, говорится в письме прокуратуры. В одной из квартир без согласования из окна сделана дверь, в другой — обнаружилась самовольная перепланировка.

Что грозит Birch

Прокуратура намерена обратиться в суд, чтобы добиться запрета использовать квартиры под нужды общепита. Исковые заявления подготовлены и будут направлены после выполнения процессуальных требований, говорится в письме ведомства.

Администрация Центрального района уже направила собственникам квартир и нежилого помещения, арендованных Birch, предписания об устранении несогласованных перепланировок и приведении их в первоначальное состояние. До конца ноября также придется демонтировать несогласованные кондиционеры с фасадов.

Документы проверки продублировали и в Роспотребнадзор, и в МЧС, чтобы те приняли решения о возбуждении административных дел. Санитарному ведомству по требованию прокуратуры также предстоит измерить уровень шума в квартирах, соседствующих с общепитом. Если нарушения подтвердятся и не будут устранены, Роспотребнадзор может приостановить работу ресторана, который, по мнению ряда авторитетных рейтингов, является лучшим не только в Петербурге, но и в России.

Феномен Birch

Birch имеет репутацию самого титулованного ресторана Петербурга, стабильно входит в число призеров гастрономических рейтингов и является местом притяжения для любителей модно поесть со всей страны.

Заведение было открыто в 2018 году на Кирочной улице командой четырех шеф-поваров — братьев Арслана и Мурата Бердиевых, Татьяны Крякуновой и Александра Санжимитупова. В том же году проект занял первое место в рейтинге WhereToEat ресторанов Северной столицы. В 2021 году, по версии той же премии, он был назван лучшим рестораном России и в 2023 году подтвердил свой статус, а в 2024-м занял второе место. Также Birch вошел в ТОП-10 ресторанов Петербурга в рейтинге «Фонтанки» Lemon Guide.

Гастрономические эксперты говорят о «феномене Birch»: хотя заведение работает уже шесть лет, ажиотаж не спадает: без предварительной брони в него не попасть, причем резервировать столик нужно минимум за неделю и внести при этом предоплату 6900 рублей за каждого гостя. Блюда подаются исключительно сетами, которые стоят здесь от 6900 до 12 500 рублей. Кроме того, в дополнение к сету можно закащать алкогольное (6500-12 500 рублей) и безалкогольное сопровождение (4900-7500 рублей). Время пребывания гостей в заведении тоже ограничено, чтобы увеличить проходимость.

По данным СПАРК, 90% управляющего Birch ООО «Сазак» принадлежит Хезрету-Арслану Бердиеву, по 5% Кристине Тихоновой и Нурмураду Бабышову. Выручка в 2023 году составила 248,6 млн рублей, чистая прибыль — 114,5 млн рублей. То есть чистая рентабельность составляет почти 50%.

Чем недовольны жители

Претензии к Birch у его соседей копились несколько лет. По словам жителей дома на Кирочной, 3, с которыми пообщалась «Фонтанка», они регулярно сталкиваются с перепадами электричества, прорывами канализации, а также вынуждены терпеть ароматы с кухни и шумные мощные кондиционеры.

Ситуация усугубилась, когда ресторан открыл дополнительную кухню в квартире на первом этаже — рядом с обычной жилой квартирой. «На первом этаже в 6-й квартире жили молодые люди, которым сдавала квартиру одинокая бабушка, она умерла летом. С тех пор квартира перешла в пользование ресторана», — рассказала «Фонтанке» соседка Birch, жительница 7-й квартиры Джамиля, мать двоих детей. По ее словам, повара начинают готовить в 2–3 часа ночи. «Я долго терпела, просила в корректной форме. Потом они предложили мне выкупить мою квартиру — за 42 метра предложили 6 млн рублей. За такие деньги я квартиру не куплю нигде, да я и не хочу уезжать — мои дети здесь ходят в школу», — добавляет она.

Соседи Джамили называют её скромной и бесконфликтной женщиной. Сами они уже несколько лет пишут жалобы во все инстанции и про ресторан говорят более эмоционально. «Этому безобразию много лет. Подвал у нас регулярно затапливало из-за того, что они активно пользовались канализацией. Трубы старые прорывало, пока ЖКС не заменил часть. Комары детей кусали даже зимой. Пол в парадной отсырел и провалился. Когда уже запахи почти трупные пошли, мы стали писать депутатам, тогда дело сдвинулось с мертвой точки», — говорит Светлана, живущая на втором этаже.

У Галины с четвертого этажа претензии к фасаду — она уверена, что ресторан незаконно развесил козырьки и украшения на историческое здание. Она более красноречива, чем Джамиля, и описывает её новых соседей так: «По общему коридору они (сотрудники ресторана) шмыгают как муравьи с едой».

В публичное поле конфликт жителей Кирочной, 3, и Birch вышел осенью 2024 года, когда о бедах соседей титулованного общепита рассказала на своей странице «ВКонтакте» Илона Ханина, председатель Общественного совета жителей Центрального района Петербурга.

Владельцы квартир рассказали «Фонтанке», что неоднократно жаловались на ресторан ЖКС, но тот не услышал их чаяния. Обращения направлялись также муниципальным депутатам и депутатам Госдумы. Одному из них — единороссу Михаилу Романову — как раз и пришёл ответ из прокуратуры.

Позиция ресторана

Арслан Бердиев на момент публикации не ответил на вопросы «Фонтанки». Впрочем, недопонимания с соседями у Birch возникали с момента открытия ресторана. «Везде есть такие соседи, которые мешают, просят денег, но без этого никак», — рассказывал предприниматель в интервью РБК в 2018 году. Управляющая заведением Кристина Тихонова также воздержалась от комментария.

Как следует из письма прокуратуры, ресторан намерен установить в жилом помещении, где сейчас находится производственный цех, шумоизоляцию, а затем перевести его в нежилой фонд. Впрочем, сделать это может оказаться нелегко. Согласно санитарному законодательству и постановлению главного санитарного врача, общепит в жилых домах может располагаться только на нежилых этажах, а входы должны быть изолированы от жилой части здания.

Впрочем, ранее рестораторы Петербурга неоднократно заявляли, что работать в центре города, соблюдая все нормы, практически невозможно, а одни требования могут противоречить другим. Эти нормы создавались для больших государственных предприятий — советских столовых; частного бизнеса тогда не было и в помине, ранее комментировал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, СанПиНу не соответствует ни одно современное предприятие общепита. В 2019 году Министерство экономического развития разработало свою версию норм для рынка общественного питания, призванную отменить избыточные или устаревшие СанПиНы. Но идея так и не была реализована.