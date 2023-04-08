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    Петербургский ресторан признали лучшим в России

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    Ежегодную национальную ресторанную премию WHERETOEAT вручали в Санкт-Петербурге 7 апреля. В число лучших вошли заведения из Москвы, Петербурга, Центрального и Южного федеральных округов, Урала, Татарстана, Сибири, Дальнего Востока. Главный приз вручил председатель комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев.

    Лидером рейтинга стал ресторан Birch, расположенный в центре Петербурга. В тройку лидеров вошёл ещё один ресторан города — Bourgeois Bohemians. В топ-10 — петербургские заведения Harvest (шестое место) и Frantsuza Bistrot (восьмое). Лучшим кондитером жюри назвало Алексея Гребенщикова из Bourgeois Bohemians. Ресторан Grecco представлен в специальной номинации «Яркий старт доставки».

    Конкурс WHERETOEAT учрежден в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов, идея родилась именно в Петербурге. Победителей выбирает экспертная коллегия из ста человек в ходе тайного голосования. В неё входят представители ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, прессы, отельеры.

    В Петербурге работает около 9 тысяч предприятий общественного питания. Гастрономический туризм включен в направления новой туристской географии города, разрабатываемой комитетом по развитию туризма. На еду и знакомство с местной кулинарией приходится до 30% расходов туристов. Для популяризации направления город участвует в таких проектах, как «Гастрономическая карта России», «Петербургская кухня», «Петербургский завтрак».

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