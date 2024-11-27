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Политика «Мы должны изгнать российский природный газ с рынка Европы». Урсула фон дер Ляйен рассказала о программе новой Еврокомиссии

«Мы должны изгнать российский природный газ с рынка Европы». Урсула фон дер Ляйен рассказала о программе новой Еврокомиссии

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62 комментария

Новая Еврокомиссия планирует вытеснить российский сжиженный природный газ (СПГ) с европейского рынка. Об этом сообщила председатель органа Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС в среду, 27 ноября.

«Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей», — сказала глава Еврокомиссии. 

В октябре этого года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ в последние месяцы. По ее словам, уровень импорта российского газа в 2024 году с высокой степенью вероятности окажется выше, чем в 2023 году. Такой статистикой Симсон была недовольна. 

Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ также отметило увеличение объемов поставок газа в страны ЕС. По данным ведомства, Россия заняла 15% на газовом рынке Европы.

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Комментарии
62
BobCat2
1 час
Судя по стоимости акций Газпрома (на уровне 2013 года, то есть минимальная за последние лет 20), в слова Урсулы в России очень даже верят. И даже рост курса доллара не помогает...
280896530
2 часа
Сейчас Лахта будет сильно переживать за судьбу "замерзающей" без российского газа Европы... А то, что в регионах РФ газу вообще не проведено и топят дровами, лахте наплевать. П - приоритеты методичек.
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