«Мы должны изгнать российский природный газ с рынка Европы». Урсула фон дер Ляйен рассказала о программе новой Еврокомиссии

Новая Еврокомиссия планирует вытеснить российский сжиженный природный газ (СПГ) с европейского рынка. Об этом сообщила председатель органа Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента, пишет ТАСС в среду, 27 ноября.

«Мы должны изгнать российский природный газ с европейского рынка и активно инвестировать в зеленую энергетику, чтобы снизить цены для нашей промышленности и потребителей», — сказала глава Еврокомиссии.

В октябре этого года еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ в последние месяцы. По ее словам, уровень импорта российского газа в 2024 году с высокой степенью вероятности окажется выше, чем в 2023 году. Такой статистикой Симсон была недовольна.