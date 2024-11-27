С дома со шпилем в Колпино демонтируют аварийные скульптуры. Когда их вернут — неизвестно

В Колпино объявили тендер на демонтаж аварийных скульптур с визитной карточки города — дома со шпилем, обратила внимание «Фонтанка». Ранее директор управляющей домом компании отмечал, что их восстановит Фонд капитального ремонта. Однако в ФКР сообщают, что в планах на капитальный ремонт фасада этого здания нет.

Аукцион на работы по демонтажу скульптур, находящихся в аварийном состоянии, объявил ЖКС № 2 Колпинского района. Начальная цена контракта — 300 тысяч рублей.

«Во время весеннего осмотра 2021 года были обнаружены первые признаки аварийности скульптур и балюстрады. <…> Весной 2024 года к нам был приглашен вице-губернатор Евгений Разумишкин. Было дано нам поручение провести обследование скульптур, что и было выполнено к сентябрю этого года. Все сведения переданы в ФКР, после чего он должен включить по результатам обследования данный объект в свой реестр работ. Во время обследования выявлено, что увеличивается скорость раскрытия по опорным элементам скульптур. Чтобы избежать падений, было принято решение данные скульптуры демонтировать», — объяснил директор ЖКС № 2 Колпинского района Игорь Кокашуев в видео районной администрации.

Он отметил, что скульптуры вернутся на фасад после того, как их восстановит Фонд капитального ремонта.

В истории здания уже был случай, когда скульптуры отсутствовали на фасаде 14 лет. В 1993 году одна из оригинальных фигур упала, после чего демонтировали и остальные. Только к 2007 году их воссоздали из более современных материалов: полиэфирной смолы, стекловолокна, мраморной крошки.

«Капитальный ремонт фасада этого здания был в 2014 году. В ближайших планах ремонта фасада нет в нашей программе. Возможно, восстановлением скульптур сможет заняться администрация района», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Дом со шпилем находится рядом с вокзалом Колпино, на пересечении набережной Комсомольского канала и Октябрьской улицы. Он был построен в 1954 году в неоклассическом стиле по проекту архитектора Михаила Климентова. Автор скульптур и барельефов — архитектор Беляев. По данным системы ГИС ЖКХ, сейчас общий износ здания составляет 28%. В доме расположены 45 квартир.