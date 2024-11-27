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Авто Бизнес Новый владелец завода Hyundai «в скором времени» может запустить сборку новых моделей совместно с восточным партнёром

Новый владелец завода Hyundai «в скором времени» может запустить сборку новых моделей совместно с восточным партнёром

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23 комментария

Новый владелец завода Hyundai в Петербурге, компания АГР, «в скором времени» может запустить сборку новых моделей совместно с восточным партнёром. Об этом рассказал журналистам заместитель главы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев 27 ноября в ходе форума «Российский промышленник».

«Насколько нам известно, у них достаточно успешно с восточными партнёрами продвигаются переговоры. Помимо того, что будут дособраны машинокомплекты [оставшиеся от Hyundai], которые находятся [на предприятии], надеемся, что в скором времени с новыми партнёрами начнут выпускать новую линейку», — сказал он.

Сроки запуска производства и название потенциального партнёра он не уточнил.

Планы перезапуска второй площадки АГР в Шушарах (бывший GM) пока тоже не определены. Ранее у Смольного были намерения открыть на месте одного из складов образовательный проект, но от этой идеи отказались, сказал Алексей Яковлев.

В начале 2024 года активы корейской Hyundai в России приобрела компания «Арт-Финанс» (входит в группу АГР). В сделку вошли две производственные площадки: завод в промышленных зонах Каменка и Шушары (в прошлом — завод компании GM). Сейчас «Автозавод АГР» выпускает автомобили под брендом Solaris из доставшихся в наследство от корейцев автокомплектов.

Ранее «Фонтанка» писала, что у предприятия может появиться китайский партнер. В качестве претендентов назывались GAC и BAIC.

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Комментарии
23
maxwolf1
1 час
«восточный партнер» как прекрасна Фонтанка в своих эвфемизмах🤣
забыл все
1 час
ничего своего. страна торгашей и чинуш
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