Новый владелец завода Hyundai «в скором времени» может запустить сборку новых моделей совместно с восточным партнёром

Новый владелец завода Hyundai в Петербурге, компания АГР, «в скором времени» может запустить сборку новых моделей совместно с восточным партнёром. Об этом рассказал журналистам заместитель главы комитета по промышленной политике Алексей Яковлев 27 ноября в ходе форума «Российский промышленник».

«Насколько нам известно, у них достаточно успешно с восточными партнёрами продвигаются переговоры. Помимо того, что будут дособраны машинокомплекты [оставшиеся от Hyundai], которые находятся [на предприятии], надеемся, что в скором времени с новыми партнёрами начнут выпускать новую линейку», — сказал он.

Сроки запуска производства и название потенциального партнёра он не уточнил.

Планы перезапуска второй площадки АГР в Шушарах (бывший GM) пока тоже не определены. Ранее у Смольного были намерения открыть на месте одного из складов образовательный проект, но от этой идеи отказались, сказал Алексей Яковлев.

В начале 2024 года активы корейской Hyundai в России приобрела компания «Арт-Финанс» (входит в группу АГР). В сделку вошли две производственные площадки: завод в промышленных зонах Каменка и Шушары (в прошлом — завод компании GM). Сейчас «Автозавод АГР» выпускает автомобили под брендом Solaris из доставшихся в наследство от корейцев автокомплектов.