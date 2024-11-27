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Город ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2025 год

ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2025 год

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6 комментариев

Законодательное собрание Петербурга 27 ноября в третьем, окончательном чтении утвердило проект бюджета города на 2025-й и плановые 2026 и 2027 годы.

Доходы казны в следующем году составят 1,33 трлн рублей. Расходы — 1,49  трлн рублей, дефицит бюджета — 163,1  млрд рублей.

Во втором чтении депутаты поддержали 14 из 18 поправок и утвердили более высокие доходы и расходы, чем это предполагалось первоначальным проектом бюджета. В частности, выросли расходы на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на создание единой автоматизированной информационной системы учреждений здравоохранения и обновление больниц.

Теперь документ отправится на подписание губернатору города Александру Беглову.

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Комментарии
6
280857236
1 час
А сколько опять на город побратим?
Гость
1 час
Закон принят с поправками в трех чтениях : 1) Народ должен жить хорошо 2) Народ должен жить 3) Народ должен
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