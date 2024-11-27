ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2025 год

Законодательное собрание Петербурга 27 ноября в третьем, окончательном чтении утвердило проект бюджета города на 2025-й и плановые 2026 и 2027 годы.
Доходы казны в следующем году составят 1,33 трлн рублей. Расходы — 1,49 трлн рублей, дефицит бюджета — 163,1 млрд рублей.
Во втором чтении депутаты поддержали 14 из 18 поправок и утвердили более высокие доходы и расходы, чем это предполагалось первоначальным проектом бюджета. В частности, выросли расходы на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на создание единой автоматизированной информационной системы учреждений здравоохранения и обновление больниц.
Теперь документ отправится на подписание губернатору города Александру Беглову.
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