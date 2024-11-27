ЗакС окончательно утвердил бюджет Петербурга на 2025 год

Во втором чтении депутаты поддержали 14 из 18 поправок и утвердили более высокие доходы и расходы, чем это предполагалось первоначальным проектом бюджета. В частности, выросли расходы на поддержку участников СВО и членов их семей, а также на создание единой автоматизированной информационной системы учреждений здравоохранения и обновление больниц.