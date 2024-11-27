Лавров оценил перспективу дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Ситуация «на поле боя» свидетельствует о том, что до дипломатического урегулирования конфликта на Украине еще далеко. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
«Судя по тому, что происходит „на поле боя“, мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса», — заявил министр, комментируя заявление о том, что украинский кризис приблизился к фазе эскалации.
«Эскалационным шагом» Лавров назвал нанесение Украиной ракетных ударов вглубь территории РФ западными ракетами.
Однако, по его словам, «никакая эскалация со стороны противника» не заставит Россию «отступиться от достижения целей СВО». Глава МИД перечислил таковые цели: демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных ей территорий. Также он упомянул ограничение расширения НАТО на восток и «признание политико-территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции» как «условия для любых договоренностей».
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