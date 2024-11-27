Лавров оценил перспективу дипломатического урегулирования конфликта на Украине

Ситуация «на поле боя» свидетельствует о том, что до дипломатического урегулирования конфликта на Украине еще далеко. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«Судя по тому, что происходит „на поле боя“, мы пока очень далеки от политико-дипломатического урегулирования кризиса», — заявил министр, комментируя заявление о том, что украинский кризис приблизился к фазе эскалации.

Однако, по его словам, «никакая эскалация со стороны противника» не заставит Россию «отступиться от достижения целей СВО». Глава МИД перечислил таковые цели: демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса подконтрольных ей территорий. Также он упомянул ограничение расширения НАТО на восток и «признание политико-территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции» как «условия для любых договоренностей».