«Верьте в Бога, людей и добро». У петербургского скейтера без ног появились уникальные протезы — с ними можно даже на велосипеде

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







В Сети полтора года назад моментально распространился видеоролик, где подростки спрашивали у мальчика на протезах: «Можно у вас ноги на секунду? Как вы их потеряли?» Различные телеграм-каналы сразу написали, что на видео якобы мальчик, приехавший из Донбасса. Однако героем ролика оказался знаменитый скейтбордист без ног из Петербурга Максим Лаллав. Неприятный скандал, произошедший в одной из школ Петроградского района, привел к очень необычному и хорошему результату.

После широкого привлечения внимания и при участии депутата петербургского ЗакСа Павла Крупника у подростка появились уникальные протезы. С их помощью можно ходить, ездить на велосипеде и даже кататься на коньках.

«Верьте в Бога, людей и добро»

Тогда Крупник съездил в школу, поговорил с родителями и учениками, которых удалось примирить, а уголовного дела — избежать. Старые обиды между детьми давно забыты.

«Первому позвонил [своему другу] Максу, потому что его тоже Макс зовут. Говорю: есть потрясающий пацан с силой воли и характером, катается на скейте, но ходит на стоптанных протезах, которые ему уже натирают. И Макс говорит: никого больше не ищи, я закрою вопрос. Просто так, что ли, такое произошло? Я не думал, что соберу с одного человека… Среди знакомых нет ни Абрамовича, ни Потанина, ни Дерипаски. Не верю в такие случайности. Эти протезы перевели качество жизни парня на другой уровень. Теперь человек может путешествовать, может ходить. Фантастика. Призываю не проходить мимо таких случаев. Верьте в Бога, людей и добро», — рассказал Павел Крупник.

Источник: Павел Крупник / VK Видео

Электронные и очень дорогие протезы появились у Максима около недели назад. Полностью он еще не успел с ними освоиться, но планы строит грандиозные.

Корреспондент «Фонтанки» будним вечером встретился с ним и его мамой Инной в одном из заведений на Петроградской стороне. Парень сидел за столом и делал уроки.

«Летом попробовать прокатиться на велике»

— Максим, чем ты занимался сегодня, можешь описать свой день?

— Утром встал, умылся, погулял с собакой. Оделся, надел ноги, потом поехал в школу, поучился. В школе поспал на уроке, который был отменен [смеется]. Приехал сюда, начал делать домашку.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







— С собакой гуляешь на новых протезах?

— Нет, на скейте. Три раза в день, стараюсь три раза в день: утром, днем и вечером.

— Расскажешь про протезы? Мне говорили, что они суперсовременные.



— Сам пока разобрался не полностью… Протезы заряжаются и электронные. Они при ходьбе сами опускаются и сгибаются. Лишних усилий не приходится делать — это удобно. Еще они легче и на них ходить проще.

— Меняют жизнь?

— Думаю, что меняют. В протезах есть встроенные функции: бегать, на велике кататься. Еще коньки и много другого разного.

— Ого, такое реально? Что нужно сделать, чтобы, например, на велосипеде поехать?



— Не знаю, я еще не пробовал, только получил их. Пока надо ходить и не бояться. Ходить-ходить-ходить: главное, наработать движение колен, чтобы оно не сбивалось. Может быть, думаю, будущим летом попробовать прокатиться на велике.



В этот момент к нашему разговору с Максимом присоединилась его мама — Инна Лаллав. Она усыновила мальчика после пережитого им в полуторагодовалом возрасте пожара и ожогов четвертой степени. Тогда врачи решили ампутировать обе ноги для спасения жизни Максима. Выяснилось, что Инна занимается бизнесом, а заведение, где мы находились, принадлежит ей. Во время разговора сложилось впечатление, что деловой подход к жизни передался и самому мальчику.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







Инна: Мы мечтали об этих протезах, потому что они для Макса самые безопасные. Слышали об электронных протезах. У них в коленке компьютер. Он программируемый, есть несколько сложностей у программы. Сейчас на базовой программе ходим. Есть приложение в телефоне, где видно уровень заряда и можно выбрать режим, например, велосипеда. Протезы сами сгибают коленку, будто бы на лифте присаживают. Если надо Максиму стоять — он будет стоять как палка и не упадет. Это мегабезопасные ноги для Макса.

Корреспондент: В Петербурге у кого-нибудь такие же есть?

Инна: Они уникальные и супердорогие, комплект где-то 10 миллионов рублей стоит. Думаю, что вряд ли.

Максим: Может быть, и есть, но я не видел.

Корреспондент: А кто такие делает вообще?

Инна: Вообще, все комплектующие немецкие. Они одни из лучших. Наши уже подтягиваются, но пока…



Максим: Я думаю, что нам еще очень долго до такого уровня.



Инна: Не знаю, если мы космические аппараты запускаем, да? Наши догонят. Сейчас в связи с СВО это очень востребовано. Я думаю, что они все-таки [нагонят].

Внезапно мама переменила тему и на примере показала характер своего сына.

Инна: Вот, Максоныч [так она называла сына] у нас, когда приехали в мастерскую по протезированию, на двух ногах — у него маленькие культи, у него сложная ситуация — зашел в помещение. Там сидели два парня. У одного что-то с ногой, а у другого — с рукой. Максоныч может спросить: кому кофе принести, а кому чаю? Сам предложит, сам принесет. Я смотрю, у ребят вроде бы какая-то слезинка. У одного ноги нет по колено, у другого полруки — это все трагедии. А тут вообще парень на таких культюшечках всем что-то предлагает и такой довольный. Мне кажется, это здорово, когда люди видят, что парень без двух ног и такой жизнерадостный.

Корреспондент: А в чем здесь секрет? Какое-то особое отношение к жизни?

Максим: Одаренный просто (улыбается). Как говорят, лучшими не рождаются — лучшими становятся, а я родился.

Инна: Да, он с таким, знаете, жизненным стержнем уже был. Еще с детства мы старались, чтобы ему не приносили воду, а он ее подавал. Максим рос как все. Мы его не выделяли тем, что у него есть какой-то недостаток. Наоборот, у него всегда стояло несколько ног [протезов]. Однако понимали, что ему где-то нужно быть чуть лучше сверстников. Один бегает быстро, а у Макса — шахматы. Другой еще что-то умеет, а Максим классно плавает. Попробуйте его догнать в воде — без ласт невозможно.

Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»







Корреспондент: Уверен, догнать у меня никак не получится. А где энергию на это все берете — врожденное или воспитанное? Я вчера весь день лежал и не мог убраться дома. Стыжусь.

Максим: Наверное, и то и другое. Я не знаю.



Инна: Ты вчера [в воскресенье] во сколько проснулся?

Максим: В 7:30. У меня был запланирован день. Приехали из других городов мои сокомандники [по скейтбордингу]. Они уезжали вчера вечером, поэтому хотел весь день с ними провести. Пришлось рано вставать, чтобы до Невского доехать. Они там позавтракали, а потом мы поехали вместе кататься.

Инна: Вы утром просыпаетесь и что делаете? У нас утром проснулся — и надо кое-что сделать. Хочешь — не хочешь, а надо. Если бы мы этого не сделали, то он бы не встал на ноги.

Максим: Зарядка, ледяной душ. Пресс надо сделать, спину надо сделать. Допустим, я просыпаюсь в 7:30. В ванной еще 10-15 минут трачу, а потом уже все начинаю делать.

Инна: Нужно делить трудность на маленькие части. Сейчас окажись эти новые протезы в руках, а тело не было бы подготовлено, ничего не получилось бы. Без пресса не встать, без спины не встать. Для того чтобы он на них встал, Максим постепенно, каждый день по чуть-чуть преодолевал. У него уже сейчас есть такой багаж, который помог справиться. Если любое сложное поделить на много частей, тогда можно справиться.

Корреспондент: Максим, а у тебя есть какое-то особое отношение к жизни?



Инна: Жизнелюб. Он любит жизнь, любит детей вокруг. Друзьям с ним легко. Легкий на подъем.



Максим: Правильно мама сказала. Жизнерадостный и трудолюбивый. Очень люблю гулять, просто подышать свежим воздухом. Лучше пойду с собакой погуляю, чем дома посижу. Лучше поеду кататься усталый, чем полежу дома. Люблю путешествовать, что-то новое услышать или увидеть. В разные города люблю ездить, если получится этой зимой — хотелось бы в Казань.

Источник: «Фонтанка.ру»

Корреспондент: Правильно понимаю, что путь к новым протезам начался после скандала и огласки?

Инна: Знали, что [такие протезы] есть, но это было недостижимо и крайне дорого. Это было невозможно. Однако хотели и понимали, что они нам нужны. Много сложилось в одно, чтобы они получились.

Максим: Мечтали.



Корреспондент: Как считаете, произошедшее — стечение обстоятельств или Божий промысел?



Инна: Думаю, что Божий промысел. Все мы под ним, а он нас ведет и соединяет, чтобы в итоге получилось что-то хорошее.



Максим: Идентично. Думаю, да.

«Я с детства не любил коляски»

Максим катается на скейте 10 лет, а профессионально — уже три-четыре года. Еще он ведет свой телеграм-канал, где выкладывает видео из жизни и ролики с трюками. В 2019 году видео с мальчиком, который умело катается на доске, не имея ног, заметил легендарный американский скейтбордист Тони Хоук. Он выложил у себя видео с Максимом и заявил, что это теперь его любимый скейтер. Все эти годы парня тренирует президент Федерации скейтбординга Петербурга Павел Мушкин. Скейтер без ног выступал на многих чемпионатах и занимал призовые места — в России, ОАЭ и других городах.

Однако изначально Максим стал использовать скейт просто как средство передвижения. «Я с детства не любил коляски… На коляске по лестнице никак, а на скейте — взял в руку и пошел», — объяснил он.

Еще маленьким Максим часто гулял с мамой около первого бетонного скейтпарка в Петербурге, который находится на Введенской улице. Тогда мальчику очень понравилось, как там катаются и делают различные трюки, поэтому он решил попробовать — и началось.



«Когда уже чуть подрос, то понял, что, может быть, это мое… Возможно, в будущем это будет и основное, с чего буду зарабатывать, но пока неточно», — рассказал парень и улыбнулся.

После окончания разговора мы решили сделать фотографию для материала и вышли из заведения. По вечерней петербургской улице шел школьник, который издалека крикнул: «Максим, привет!» Мы уточнили у Максима, кто же именно с ним поздоровался. Оказалось, мальчик из его школы.

Разговаривал Фёдор Данилов, «Фонтанка.ру»