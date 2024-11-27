Горбатого могила не исправит. Если болит спина — это от нервов?

Врачи назвали основные причины болей в спине, которые они выявили исходя из своей лечебной практики.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, мануальный терапевт Андрей Щукин, который работает 20 лет в сфере мануальной терапии, выделил четыре причины заболеваний спины:
Физические нагрузки. Особенно, когда человек неправильно поднимает тяжесть — рывком, и у него возникают грыжи дисков. Часто с такими проблемами сталкиваются спортсмены.
Переохлаждения. Они могут быть провоцирующим фактором миофасциального синдрома.
Стресс. На фоне него происходит спазм мышц, который приводит к болевым ощущениям.
Травмы и различные падения.
— Следить за здоровьем спины очень важно, поскольку она индикатор нашего здоровья. При болях ухудшается качество жизни, порой настолько, что человек не может работать, делать даже элементарные вещи, — отметил мануальный терапевт. — Если у вас стрельнуло или кольнуло разово — это ни о чем не говорит. Но если боль длительная, сохраняется больше суток, то надо бить тревогу. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением! Очень часто к нам приходят люди, которые перепробовали много разных методов, причем не просто бесполезных, но и даже опасных для здоровья. Когда такие пациенты добираются до врача, проблема уже усугубилась. Поэтому обязательно обращайтесь к специалистам вовремя — они назначат обследование и подберут нужное лечение.
Врач-невролог и мануальный терапевт Маргарита Петрова, которая работает восемь лет в сфере мануальной терапии, в свою очередь, называет такие причины:
малая физическая активность;
постоянный стресс;
низкий иммунитет;
сидячая работа;
закладывание осанки еще в школьном возрасте. Если человек о себе не заботится, то все только усугубляется.
— Позвоночник — это такой же орган, как и все остальные. Мы ведь ходим на ежегодные осмотры к стоматологу, гинекологу, эндокринологу и так далее. Вот и за здоровьем позвоночника тоже нужно следить — это опора всего организма, — говорит Маргарита Петрова.