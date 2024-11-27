Горбатого могила не исправит. Если болит спина — это от нервов?

— Следить за здоровьем спины очень важно, поскольку она индикатор нашего здоровья. При болях ухудшается качество жизни, порой настолько, что человек не может работать, делать даже элементарные вещи, — отметил мануальный терапевт. — Если у вас стрельнуло или кольнуло разово — это ни о чем не говорит. Но если боль длительная, сохраняется больше суток, то надо бить тревогу. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением! Очень часто к нам приходят люди, которые перепробовали много разных методов, причем не просто бесполезных, но и даже опасных для здоровья. Когда такие пациенты добираются до врача, проблема уже усугубилась. Поэтому обязательно обращайтесь к специалистам вовремя — они назначат обследование и подберут нужное лечение.