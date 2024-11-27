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Образ жизни Горбатого могила не исправит. Если болит спина — это от нервов?

Горбатого могила не исправит. Если болит спина — это от нервов?

Некоторые причины боли вас могут сильно удивить.

1 648
3 комментария

Позвоночник любит движение, поэтому сидячая работа ему не товарищ

Источник:

Врачи назвали основные причины болей в спине, которые они выявили исходя из своей лечебной практики.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, мануальный терапевт Андрей Щукин, который работает 20 лет в сфере мануальной терапии, выделил четыре причины заболеваний спины:

  1. Физические нагрузки. Особенно, когда человек неправильно поднимает тяжесть — рывком, и у него возникают грыжи дисков. Часто с такими проблемами сталкиваются спортсмены.

  2. Переохлаждения. Они могут быть провоцирующим фактором миофасциального синдрома.

  3. Стресс. На фоне него происходит спазм мышц, который приводит к болевым ощущениям.

  4. Травмы и различные падения.

— Следить за здоровьем спины очень важно, поскольку она индикатор нашего здоровья. При болях ухудшается качество жизни, порой настолько, что человек не может работать, делать даже элементарные вещи, — отметил мануальный терапевт. — Если у вас стрельнуло или кольнуло разово — это ни о чем не говорит. Но если боль длительная, сохраняется больше суток, то надо бить тревогу. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением! Очень часто к нам приходят люди, которые перепробовали много разных методов, причем не просто бесполезных, но и даже опасных для здоровья. Когда такие пациенты добираются до врача, проблема уже усугубилась. Поэтому обязательно обращайтесь к специалистам вовремя — они назначат обследование и подберут нужное лечение.

Врач-невролог и мануальный терапевт Маргарита Петрова, которая работает восемь лет в сфере мануальной терапии, в свою очередь, называет такие причины:

  1. малая физическая активность;

  2. постоянный стресс;

  3. низкий иммунитет;

  4. сидячая работа;

  5. закладывание осанки еще в школьном возрасте. Если человек о себе не заботится, то все только усугубляется.

— Позвоночник — это такой же орган, как и все остальные. Мы ведь ходим на ежегодные осмотры к стоматологу, гинекологу, эндокринологу и так далее. Вот и за здоровьем позвоночника тоже нужно следить — это опора всего организма, — говорит Маргарита Петрова.

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Комментарии
3
Ясвидетельачтослучилось?
1 час
лошади едят сено и овес...Волга впадает...
Гость
1 час
Пора за исследование такой важной темы как боль в спине дать автору шнобелевскую премию .
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