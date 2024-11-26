Военный кабинет министров Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве американских и французских дипломатов с ливанской шиитской группировкой «Хезболла». Об этом сообщают The Jerusalem Post и Channel 12.

Прекращение огня начнет действовать с 10 часов 27 ноября (11:00 мск).

Соглашение, которое позволит Израилю сосредоточиться «на иранской угрозе» и усилить давление на группировку «Хамас» в секторе Газа, включает в себя 60-дневное перемирие. Оно также предусматривает вывод израильских войск с юга Ливана и развертывание ливанской армии в регионе. «Хезболла» свернет свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит соглашение, Израиль будет атаковать. По его словам, в соответствии с соглашением любые попытки «Хезболлы» перевооружиться будут являться нарушением соглашения, и Израиль «жестко отреагирует», если это произойдет.

Между тем, по информации The Times of Israel, высокопоставленный представитель «Хезболлы» заявил, что террористическая группировка по-прежнему хочет пересмотреть соглашение о прекращении огня, одобренное Израилем. «Мы должны изучить пункты, на которые согласился Нетаньяху, прежде чем [ливанское] правительство подпишет их завтра», — заявил телеканалу Al Jazeera Махмуд Камати, заместитель главы политического совета «Хезболлы». Камати говорит, что «Хезболла» не доверяет Нетаньяху и хочет убедиться, что ее не обманывают, заключая соглашение.

«Мы, конечно, хотим положить конец агрессии, но не за счет суверенитета государства», — говорит Камати.