Нетаньяху согласился на прекращение огня с «Хезболлой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября в обращении к жителям страны заявил, что представит кабинету министров план прекращения огня в Ливане, заключенный при посредничестве американских и французских дипломатов с ливанской группировкой «Хезболла». Соглашение уже одобрили ее руководители. Об этом сообщает The Times of Israel.

Соглашение позволит Израилю сосредоточиться «на иранской угрозе» и усилить давление на группировку «Хамас» в секторе Газа, сказал Нетаньяху. Договоренности включают в себя 60-дневное перемирие.

Нетаньяху добавил, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит соглашение, Израиль будет атаковать. По его словам, в соответствии с соглашением любые попытки «Хезболлы» перевооружиться будут являться нарушением соглашения, и Израиль «жестко отреагирует», если это произойдет.

«В Ливане „Хезболла“ уже не та, что прежде», — заявил израильский премьер и напомнил, что израильские военные убили ее старших командиров и ее бывшего лидера Насраллу.

Он также продолжил утверждать, что война не закончится до тех пор, пока жители северного Израиля не смогут безопасно вернуться домой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что соглашение о прекращении огня, которое сейчас заключается между Израилем и Ливаном, будет способствовать усилиям по прекращению войны в Газе. Администрация Байдена намерена сотрудничать с переходной командой Трампа, чтобы обеспечить реализацию соглашения по Ливану, сказал он.

За несколько часов до ожидаемого прекращения огня войска ЦАХАЛ впервые с 2000 года достигли реки Литани в Ливане, и Израиль нанес удары по 20 объектам в Бейруте.

По информации Reuters, соглашение с Ливаном должно заработать с завтрашнего дня. Израиль договорился о прекращении огня с Ливаном с 10:00 утра 27 ноября. Это открывает путь к прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой», в результате которого с момента начала боевых действий в Газе в прошлом году погибли тысячи людей. Соглашение о прекращении огня требует вывода израильских войск с юга Ливана и развертывания ливанской армии в регионе, говорят чиновники. «Хезболла» свернет свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Текст документа пока не был опубликован.