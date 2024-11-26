Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

2 м/c,

южн.

 760мм 91%
Подробнее
1 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Нетаньяху согласился на прекращение огня с «Хезболлой»

Нетаньяху согласился на прекращение огня с «Хезболлой»

904
2 комментария

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 ноября в обращении к жителям страны заявил, что представит кабинету министров план прекращения огня в Ливане, заключенный при посредничестве американских и французских дипломатов с ливанской группировкой «Хезболла». Соглашение уже одобрили ее руководители. Об этом сообщает The Times of Israel.

Соглашение позволит Израилю сосредоточиться «на иранской угрозе» и усилить давление на группировку «Хамас» в секторе Газа, сказал Нетаньяху. Договоренности включают в себя 60-дневное перемирие.

Нетаньяху добавил, что если ливанское движение «Хезболла» нарушит соглашение, Израиль будет атаковать. По его словам, в соответствии с соглашением любые попытки «Хезболлы» перевооружиться будут являться нарушением соглашения, и Израиль «жестко отреагирует», если это произойдет.

«В Ливане „Хезболла“ уже не та, что прежде», — заявил израильский премьер и напомнил, что израильские военные убили ее старших командиров и ее бывшего лидера Насраллу.

Он также продолжил утверждать, что война не закончится до тех пор, пока жители северного Израиля не смогут безопасно вернуться домой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что соглашение о прекращении огня, которое сейчас заключается между Израилем и Ливаном, будет способствовать усилиям по прекращению войны в Газе. Администрация Байдена намерена сотрудничать с переходной командой Трампа, чтобы обеспечить реализацию соглашения по Ливану, сказал он.

За несколько часов до ожидаемого прекращения огня войска ЦАХАЛ впервые с 2000 года достигли реки Литани в Ливане, и Израиль нанес удары по 20 объектам в Бейруте.

По информации Reuters, соглашение с Ливаном должно заработать с завтрашнего дня. Израиль договорился о прекращении огня с Ливаном с 10:00 утра 27 ноября. Это открывает путь к прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой», в результате которого с момента начала боевых действий в Газе в прошлом году погибли тысячи людей. Соглашение о прекращении огня требует вывода израильских войск с юга Ливана и развертывания ливанской армии в регионе, говорят чиновники. «Хезболла» свернет свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани.

Текст документа пока не был опубликован.

Израильское правительство одобрило соглашение о прекращении огня в Ливане, где израильская армия ведет операции против группировки «Хезболла».

ПО ТЕМЕ
Израиль Ливан Хезболла Прекращение огня
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Игорь Протасов
14 минут
"Миротворец" под стать нашему.... чужой землицы решил заграбастать под шумок..
Гость
6 минут
полутарасы- как по русски - зрада?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
Новости компаний
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00