Канцлер Австрии рассказал Трампу про Путина и предложил место переговоров

Австрия могла бы стать местом для мирных переговоров по конфликту на Украине, предложил в телефонном разговоре с избранным президентом Дональдом Трампом канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщают австрийские СМИ.

Как рассказал 26 ноября Нехаммер в соцсетях, он поздравил Трампа с убедительной победой на переизбрании и они обсудили энергетическую безопасность, экономическое и оборонное сотрудничество, а также возможные переговоры по Украине.

«Мы обсудили давние традиции Австрии как площадки для международного диалога. Перед лицом глобальных вызовов мы подтвердили нашу общую приверженность продвижению мира, процветания и свободы во всем мире», — написал федеральный канцлер.

Газета Salzburger Nachrichten со ссылкой на интервью Нехаммера Puls 24 сообщила, что канцлер страны, которая входит в ЕС, но не в НАТО, считает её нейтральной территорией, подходящей для переговоров.

«Разговор очень быстро коснулся России и Украины. Трамп попросил меня поделиться моим мнением, потому что я один из немногих, кто встречался как с Путиным, так и с Зеленским, — рассказал Нехаммер в интервью. — Он также изложил мне свою точку зрения. Таким образом, мы быстро пришли к обсуждению того, насколько важно достижение мира и прекращение конфликта. Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну. Таким образом, можно было бы использовать статус нейтралитета».

Канцлер отметил, что во время 30-минутного разговора у него сложилось впечатление, что Трамп эмоционально и позитивно настроен на завершение конфликта. У избранного американского президента «есть высокая мотивация добиться тишины — чтобы оружие замолчало», и Нехаммер считает, что Трамп «способен создать новую динамику в этом направлении». На вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины он ответил, что эта тема в беседе не поднималась.

Австрия, несмотря на свою нейтральность, ранее была тесно связана с Россией в энергетической сфере через поставки газа. Однако эти поставки прекратились. Ранее Нехаммер заявлял, что Австрия не собирается вступать в НАТО вслед за Финляндией и Швецией и переговоров о присоединении к альянсу не ведётся.

В апреле 2022 года Нехаммер стал одним из немногих западных лидеров, кто встретился с президентом Владимиром Путиным. Канцлер посетил Москву и назвал ту встречу «жёсткой и откровенной», отметив, что её целью было донести необходимость прекращения конфликта.