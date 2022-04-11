СМИ: Канцлер Австрии Нехаммер назвал переговоры с Путиным «жесткими»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были «очень прямыми, открытыми и жесткими». Его слова 11 апреля приводит издание Kurier.
«Это не дружеский визит. Я только что приехал с Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания», — заявил австрийский канцлер.
Нехаммер сообщил, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине «будут гибнуть люди». По его словам, Евросоюз сплочен в этом вопросе более, чем когда-либо.
Как пишет издание, канцлер призвал к немедленному прекращению боевых действий, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации женщин, детей и раненых, а также доставки питьевой воды и продовольствия в осажденные города.
Отмечается, что 75-минутные переговоры в резиденции Путина в Ново-Огарево прошли без рукопожатий, журналисты на встрече не присутствовали.
Приезд Нехаммера стал первым визитом европейского лидера в Россию с момента начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что главными темами встречи станут ситуация на Украине и «газовые дела».