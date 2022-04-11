СМИ: Канцлер Австрии Нехаммер назвал переговоры с Путиным «жесткими»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были «очень прямыми, открытыми и жесткими». Его слова 11 апреля приводит издание Kurier.



«Это не дружеский визит. Я только что приехал с Украины и своими глазами видел неизмеримые страдания», — заявил австрийский канцлер.



Нехаммер сообщил, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине «будут гибнуть люди». По его словам, Евросоюз сплочен в этом вопросе более, чем когда-либо.

