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Происшествия В Подмосковье горит ферма. Под угрозой оказались около 100 животных

В Подмосковье горит ферма. Под угрозой оказались около 100 животных

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2 комментария

Около 100 животных оказались под угрозой из-за пожара, произошедшего на ферме в Серпухове. Сейчас открытое горение ликвидировано. Подробности случившегося сообщают MSK1.RU и МЧС России.

Вечером 26 ноября на животноводческой ферме в деревне Сераксеево в Подмосковье произошло возгорание. Около 18 часов огонь распространился на 1200 «квадратов». Почти 100 коров вывели из опасной зоны. К 19 часам пожарные ликвидировали открытое горение.

Управляющий фермой Кирилл Кулебакин сообщил MSK1.RU, что и люди, и животные находятся вне опасности.

«Горит у нас, все живы, все животные живы, все здоровы, сотрудники тоже живы и здоровы. Причины пока неизвестны, будут устанавливать позже», – уточнил Кулебакин.

Сейчас на месте работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет.

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Серпухов Пожар Животноводческая ферма
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Комментарии
2
Отец Родной
1 час
Завтра яйца снова подорожают. Эта новость тут кстати ни при чем
Гость
1 час
Мираторгу продавать не хочет
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