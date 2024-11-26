В Подмосковье горит ферма. Под угрозой оказались около 100 животных

Около 100 животных оказались под угрозой из-за пожара, произошедшего на ферме в Серпухове. Сейчас открытое горение ликвидировано. Подробности случившегося сообщают MSK1.RU и МЧС России.

Источник: МЧС России

Вечером 26 ноября на животноводческой ферме в деревне Сераксеево в Подмосковье произошло возгорание. Около 18 часов огонь распространился на 1200 «квадратов». Почти 100 коров вывели из опасной зоны. К 19 часам пожарные ликвидировали открытое горение.

Управляющий фермой Кирилл Кулебакин сообщил MSK1.RU , что и люди, и животные находятся вне опасности.

«Горит у нас, все живы, все животные живы, все здоровы, сотрудники тоже живы и здоровы. Причины пока неизвестны, будут устанавливать позже», – уточнил Кулебакин.

Сейчас на месте работают 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Угрозы распространения огня нет.