В Петербурге бывших таможенников приговорили за «ускоренный» ввоз культурных ценностей из-за границы

Четырех бывших сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни приговорили к крупным штрафам и запретили работать в госорганах на долгие годы за «ускоренный» ввоз в Россию культурных ценностей из-за рубежа, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве 26 ноября, взятки таможенникам передавал эксперт по культурным ценностям. А они в ответ сокращали время проведения таможенного контроля и не препятствовали ввозу картин и статуэток в Россию из иностранных государств. С 2017 по 2019 год обвиняемые получили взяток на сумму более 2 млн рублей.

Когда преступление было раскрыто, ввезенные предметы антиквариата, включая домашнюю утварь и произведения искусства, были изъяты. Бывшие таможенники, в зависимости от роли и степени участия, были признаны виновными по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере.

Виновных приговорили к штрафам в размере от 2,6 до 4,3 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком от 7 до 10 лет. В отношении эксперта по культурным ценностям и других участников преступления ранее также был вынесен обвинительный приговор.